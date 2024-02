Xiaomi presenta Xiaomi 14 Series

Xiaomi 14 Series ‘Obiettivo leggenda’debutta nei mercati internazionali

La nuova famiglia di smartphone flagship nasce con un comparto fotografico di livello professionale, grazie agli obiettivi Leica di nuova generazione, powered by Xiaomi HyperOS

Xiaomi, leader globale nell’innovazione, ha presentato oggi, con un evento dedicato tenutosi a Barcellona, Xiaomi 14 Series, l’ultimissima Serie di smartphone di livello flagship. Un altro importante tassello che conferma l’impegno di Xiaomi nell’offrire esperienze straordinarie agli utenti di tutto il mondo. In occasione dell'evento, William Lu, Partner and President of Xiaomi Corporation and President of Xiaomi international Business Department, ha presentato ai mercati internazionali la nuova strategia di gruppo "Human X Car X Home".

Grazie alla costante ricerca dell’eccellenza, Xiaomi ha continuamente ridefinito gli standard del settore ad ogni generazione di prodotti. La solida e strategica partnership tra Xiaomi e Leica, nata nel 2022, ha infatti rivoluzionato il settore del mobile imaging. Xiaomi 14 Series rappresenta oggi il punto più alto di questa collaborazione, incorporando le ottiche Leica Summilux. Questa integrazione presenta i concept ottici e il design di prodotto più avanzati, e consolida la posizione di Xiaomi come leader globale nell’innovazione del mobile imaging.

Ma le sorprese non finisco qui! Durante l’evento, Xiaomi ha presentato anche gli ultimi prodotti Smart Life: Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Xiaomi Smart Band 8 Pro, Xiaomi Watch S3 e Xiaomi Watch 2.

Xiaomi 14 Ultra: imaging professionale di livello flagship, prestazioni impareggiabili e design innovativo

Ispirandosi all’estetica delle fotocamere tradizionali, Xiaomi 14 Ultra presenta un caratteristico modulo fotocamera circolare con un design piatto e lineare sul retro ed è disponibile nei due colori classici, Black e White, nei mercati internazionali5.

Xiaomi 14 Ultra è stato progettato attorno alla solida Xiaomi Guardian Structure, composta da un telaio in alluminio ad alta resistenza, uno strato di pelle vegana nano-tecnologica e lo Xiaomi Shield Glass. Realizzato da un unico blocco di alluminio, Xiaomi 14 Ultra offre una resistenza del telaio notevolmente migliorata di 1,38 volte. La pelle vegana nano-tecnologica firmata Xiaomi presenta una formula di nuova concezione, che consente di ottenere una finitura più sottile e leggera con una resistenza all’usura 6 volte migliore1.

Utilizzando Xiaomi Shield Glass, l’innovativo All Around Liquid Display, Xiaomi 14 Ultra ridefinisce il display ottenendo una curvatura uniforme su tutti i lati e gli angoli, fondendo perfettamente il fascino visivo di uno schermo piatto con il feedback tattile di un bordo curvo. Un’esperienza visiva coinvolgente grazie al display AMOLED C8 WQHD+ da 6,73”, caratterizzato da una straordinaria risoluzione WQHD+ (3200 x 1440), una densità di pixel di 522 PPI e un refresh rate variabile da 1 a 120Hz, il tutto supportato da una sorprendente luminosità di picco di 3000 nits.

Xiaomi 14 Ultra è dotato di una configurazione professionale a quattro fotocamere con una notevole gamma di lunghezze focali, da 12mm a 120mm. La fotocamera principale, dotata di un’apertura variabile continua di ƒ/1.63-ƒ/4.0, offre regolazioni continue dell’esposizione del diaframma. L’integrazione di un sensore di immagine ultra-grande da 1 pollice LYT-900 con una gamma dinamica fino a 14EV garantisce una qualità eccezionale. Completano la configurazione della quadrupla fotocamera il teleobiettivo con lenti flottanti da 75mm con funzione macro, la lente a periscopio Leica 120mm con funzioni macro e la fotocamera ultra-wide Leica da 12mm.Xiaomi 14 Ultra è leader nel settore del mobile imaging grazie al supporto per riprese in 8K a 30fps su tutte e quattro le fotocamere.

Grazie all’ottica Leica e alla presenza di un sensore da 1’’ da 50MP, cattura immagini cinematografiche senza precedenti nei video 8K, offrendo un’incredibile gamma dinamica facilitando le modifiche professionali in post-produzione. La fotocamera principale supporta le riprese in 4K a 120fps ed è adattabile agli effetti slow-motion 5x. Oltre alla risoluzione 4K, offre anche uno zoom a tutto campo a 60fps. Il dispositivo supporta anche le riprese Dolby Vision 4K a 60fps e dispone della stabilizzazione dell’immagine, per un’acquisizione video fluida. È stato aggiunto un microfono supplementare per formare un array di 4 microfoni, che consente sia la registrazione di audio surround, che la registrazione del suono direzionale.

Per consentire un’esperienza di videografia professionale, la nuova modalità Movie introduce pratiche del settore cinematografico come il rapporto di aspetto 2,39:1 e l’otturatore a 180°, offrendo video con un autentico look cinematografico e motion blur. Il nuovissimo MasterCinema codifica i video HDR in Rec.2020 a 10bit per catturare ancora più dettagli, luci e ombre, superando il precedente standard BT.709 a 8 bit, soprattutto sugli schermi HDR. La modalità Director offre un’interfaccia di livello professionale con controlli avanzati dei parametri e registrazione in formato Log per una post-produzione flessibile. Xiaomi 14 Ultra può essere integrato con altri dispositivi Xiaomi come monitor esterni per un’esperienza di produzione immersiva, incluso il nuovo Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.

Presentato insieme a Xiaomi 14 Ultra, il nuovo Xiaomi 14 Ultra Photography Kit è stato progettato per tutti gli appassionati di video e fotografia, e offre funzionalità aggiuntive con un’impugnatura e una custodia dedicate. Il kit include anche un pulsante di scatto a due stadi, una leva per lo zoom, un pulsante di registrazione video personalizzabile e un’ulteriore ghiera personalizzabile per il controllo fine dell’esposizione. Funziona anche come caricabatterie esterno, con un’autonomia di 1500mAh grazie all’USB C.Xiaomi 14: dimensioni compatte, immagini all’avanguardia e un’esperienza senza compromessiProgettato come un compagno quotidiano dal design compatto, Xiaomi 14 misura solo 152,8mm x 71,5mm x 8,20mm1. Il suo pannello posteriore leggermente curvo offre una presa comoda e sicura, consentendo un utilizzo prolungato.

L’estetica minimalista è stata ottenuta riposizionando l’altoparlante sul display e la porta a infrarossi sul modulo camera, offrendo un look pulito sulle cornici superiori e laterali. Il design ultrasottile della cornice utilizza la tecnologia avanzata FIAA per integrare i circuiti del pannello all’interno del display, ottenendo una cornice inferiore di appena 1,71mm - per un’esperienza visiva coinvolgente1.

Xiaomi 14 è dotato di una configurazione completa a tre fotocamere per offrire un’esperienza fotografica a tutto tondo, e copre un’ampia gamma di focali da 14mm a 75mm. Xiaomi 14 è stato progettato con obiettivi Leica Summilux che offrono un’apertura di ƒ/1.6 sulla fotocamera principale, abbinati al sensore di immagine custom per Xiaomi Light Fusion 900, e con un dinamic range fino a 13,5EV. Inoltre, la risoluzione della fotocamera ultra-grandangolare Leica da 14mm è stata portata a 50MP e offre anche l’acclamato teleobiettivo a lenti flottanti Leica da 75mm, con una distanza minima di messa a fuoco di soli 10cm.

In termini di display, Xiaomi 14 è dotato di uno strepitoso schermo CrystalRes AMOLED 1.5K (2670 x 1200) da 6,36”. La densità di pixel dello schermo è stata aumentata a 460 PPI, per offrire ancora più particolari. Grazie all’eccezionale luminosità da 3000 nits, i colori risultano vivaci e le immagini rimangono nitide anche sotto la luce diretta del sole. Inoltre, la frequenza di aggiornamento variabile, da 1 a 120Hz, garantisce un’esperienza visiva fluida e continua durante tutte le attività, incluse la navigazione, la lettura e il gioco.Un hardware senza compromessi che libera tutto il potenziale delle prestazioniXiaomi 14 Series offre processori all’avanguardia, miglioramenti significativi nella tecnologia di raffreddamento e una maggiore longevità della batteria, che culminano in un’esperienza smartphone perfettamente ottimizzata per gli utenti.

Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra sono entrambi alimentati dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3, che vanta un incredibile aumento delle prestazioni della CPU del 32% e una riduzione del consumo energetico del 34%, oltre a un notevole aumento delle prestazioni della GPU del 34% e una riduzione del consumo energetico del 38%, rispetto alla versione precedente1. Xiaomi 14 Series è dotata di Qualcomm FastConnect 7800, che porta il Wi-Fi 72 con un’impressionante capacità di 320MHz. Xiaomi 14 Ultra si spinge oltre grazie a High Band Simultaneous (HBS) Multi-Link, che garantisce un canale più ampio e la latenza più bassa disponibile, rivoluzionando la connettività multi-dispositivo ad alta velocità.

Grazie al sistema di raffreddamento Xiaomi IceLoop, entrambi gli smartphone offrono un livello di fluidità senza precedenti in scenari impegnativi come la registrazione video, la fotografia computazionale, l’intelligenza artificiale in tempo reale e i giochi intensivi. Xiaomi 14 Ultra fa un ulteriore passo avanti, grazie al nuovo sistema Xiaomi Dual-Channel IceLoop, che introduce un secondo canale termico dedicato esclusivamente al modulo della fotocamera per una fotografia e una videografia più fluide.In termini di batteria e ricarica, Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra sono entrambi dotati del sistema di gestione della batteria Xiaomi Surge, che garantisce prestazioni prolungate per tutta la giornata.

Xiaomi 14 è alimentato da una batteria da 4.610mAh con HyperCharge da 90W e HyperCharge wireless da 50W. Xiaomi 14 Ultra è dotato di una batteria più grande da 5.000mAh con HyperCharge da 90W e la più recente tecnologia HyperCharge wireless da 80W3.Il futuro dell’ecosistema intelligente con Xiaomi HyperOSXiaomi 14 Series è dotata del sistema operativo all’avanguardia Xiaomi HyperOS, frutto di sette anni di lavoro mirato allo sviluppo da parte di Xiaomi. Questo sistema human-centric è stato progettato per l’ecosistema intelligente “Human X Car X Home”, concentrandosi su quattro obiettivi principali: refactoring completo, connettività intelligente tra dispositivi, intelligenza proattiva e sicurezza end-to-end. Grazie a Xiaomi HyperOS, gli utenti possono sperimentare un’elevata fluidità del sistema con funzionalità avanzate di gestione dei file e della memoria, un’interfaccia utente rinnovata arricchita dal sottosistema grafico, una connettività perfetta tra i dispositivi e funzioni complete di sicurezza e privacy per garantire un’esperienza sicura e connessa.

La nuova integrazione con Google Foto consentirà agli utenti di eseguire un backup sicuro di foto e video all’interno della Gallery Xiaomi. Inoltre, gli utenti potranno visualizzare, modificare e condividere i contenuti di cui è stato eseguito il backup in Google Foto direttamente dalla Gallery Xiaomi. Questa funzionalità sarà disponibile sui dispositivi Xiaomi a livello globale nei prossimi mesi.Xiaomi 14 Series abbraccia pienamente la tecnologia AI all’avanguardia abilitata da Xiaomi HyperOS, per offrire agli utenti una vita più intelligente. I modelli AI sono integrati in varie applicazioni di sistema, fornendo funzioni più snelle e intelligenti.

I sottotitoli AI consentono la trascrizione in tempo reale dei contenuti parlati durante le videoconferenze. AI Album Search impiega l’elaborazione del linguaggio naturale, consentendo agli utenti di individuare immagini specifiche all’interno delle proprie raccolte fotografiche descrivendo ciò che stanno cercando. AI Portrait utilizza algoritmi avanzati per creare nuove composizioni di ritratti a partire da immagini preesistenti. Inoltre, AI Expansion facilita l’estensione realistica dei contenuti delle immagini esistenti, offrendo nuove possibilità creative.

L’intelligenza proattiva è ottenuta grazie a Xiaomi HyperMind, che consente ai dispositivi di comprendere in modo proattivo le esigenze dell’utente e di agire di conseguenza. Xiaomi HyperMind utilizza le quattro capacità percettive dei dispositivi - ambiente, visione, suono e comportamento - per apprendere le preferenze degli utenti e adattare automaticamente i dispositivi alle loro esigenze. Ad esempio, se un utente accende abitualmente la luce del soggiorno quando sblocca la serratura della porta smart, Xiaomi HyperMind illuminerà automaticamente la stanza dopo aver appreso questo schema, e dopo aver ottenuto il consenso dell’utente.

Alla fine dello scorso ottobre 2023, Xiaomi ha annunciato un aggiornamento completo della sua strategia di Gruppo, passando da Smartphone x AIoT all’ecosistema intelligente Human x Car x Home, con le automobili che sono diventate una nuova e importante componente per la strategia di Xiaomi. Con il lancio globale della serie Xiaomi 14, dei nuovi dispositivi IoT e la presentazione di Xiaomi SU7, guidati e connessi da Xiaomi HyperOS, Xiaomi consolida ulteriormente il proprio ruolo di leader nell’innovazione tecnologica. I progressi in questo ambito sottolineano l’impegno costante di Xiaomi verso l’innovazione e un’esperienza utente eccezionale.Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, pensa in grande con uno schermo più ampio

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 è stato creato per soddisfare le esigenze di produttività più intense, offrendo un display di qualità eccellente e un’esperienza d’uso estremamente coinvolgente.

Con un display 3K da 12,4” a 144Hz con un generoso rapporto di aspetto 3:2, il tablet migliora il comfort della lettura e del consumo multimediale, rendendolo ideale per il lavoro e il tempo libero. Le notevoli capacità di visualizzazione del dispositivo sono ulteriormente migliorate dalla risoluzione di 3048 x 2032 e dagli impressionanti 294 pixel per pollice (PPI), che offrono una nitidezza senza pari per attività che vanno dalla lettura di testi più piccoli all’editing di immagini ad alta risoluzione, o per immergersi nei giochi più recenti. Dotato di una robusta batteria da 10.000mAh (tip), completata da HyperCharge da 120W ultraveloce, gli utenti possono godere di tempi di ricarica più brevi e di una maggiore durata della batteria.

Progettato con la potente piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2 a 4nm, Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 offre velocità rapidissime e prestazioni fluide. Abbinato a Xiaomi HyperOS, introduce tre nuove funzioni rivoluzionarie, tra cui Home Screen+, Cross-device collaboration e Xiaomi Smart Hub, elevando l’interconnettività a nuovi livelli. Home Screen+ consente agli utenti di interagire con i propri smartphone direttamente dall’interfaccia del tablet, rispondendo ai messaggi o alle chiamate, senza ricorrere direttamente all’uso dello smartphone11. La funzione Cross-device fotografica dell’app Notes sfrutta le funzionalità della fotocamera dello smartphone, consentendo di catturare e incorporare le immagini direttamente all’interno delle note sul tablet, facilitando la creazione di documenti visivamente accattivanti senza alcuno sforzo11.

Il nuovo centro di controllo dei dispositivi - Xiaomi Smart Hub - collega fino a sette device contemporaneamente, compresi vari prodotti Xiaomi AIoT, assicurando che la rete di dispositivi sia sempre a portata di mano12. Grazie alla funzionalità Tap to Share abilitata da NFC, Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 semplifica la condivisione dei file con un rapido tocco, offrendo maggiore comodità per l’utente. Per i creatori di contenuti, la modalità Director nell’app Fotocamera trasforma il tablet in uno strumento di monitoraggio professionale collegato allo smartphone, per catturare momenti di alta qualità con facilità13.

A completare Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 e Xiaomi Focus Pen14. La nuova penna Xiaomi Focus Pen, con 8192 livelli di sensore di pressione e un sampling rate di 240Hz, promette un’esperienza di scrittura senza precedenti. La sua reattività è ulteriormente migliorata dalla bassissima latenza di soli 5ms, un notevole progresso rispetto alla generazione precedente15. Dotata di un pulsante Spotlight multifunzionale, Xiaomi Focus Pen amplifica la funzionalità oltre la scrittura, rendendola indispensabile per catturare rapidamente immagini e prendere appunti, il tutto senza interrompere il processo creativo.

Leica Akademie x Xiaomi 14 Ultra

In occasione del lancio di Xiaomi 14 Ultra, Leica e Xiaomi uniscono le forze organizzando per la prima volta insieme una serie speciale di workshop dedicati alla mobile photography. Le attività rientrano nel progetto Leica Akademie Italy, che porta avanti la lunga tradizione di formazione fotografica di Leica attraverso workshop esperienziali, corsi e viaggi fotografici organizzati in tutta Italia e nel mondo, accompagnati dai più grandi autori e fotografi internazionali. Per Xiaomi, Leica Akademie Italy ha progettato una serie di 16 workshop dedicati alla Street Photography e al Ritratto di strada, guidati dai suoi migliori docenti professionisti. Tra questi spiccano alcuni dei migliori fotografi italiani che, per l’occasione, utilizzeranno esclusivamente il nuovo Xiaomi 14 Ultra come strumento di scatto.

Quattro le sessioni che si susseguiranno nelle principali città italiane Milano, Roma, Torino e Napoli, ognuna delle quali avrà una durata di 4 ore ciascuna, coinvolgendo un massimo di 12 partecipanti ognuna.

Di seguito il calendario completo:? 27-28 Aprile a Milano presso Leica Store | Street Portrait con Marzio Emilio Villa ? 11-12 Maggio a Roma presso Leica Store | Street Portrait e Street Photography con Eolo Perfido ? 18-19 Maggio a Torino presso Leica Store | Street Portrait con Toni Thorimbert? 25-26 Maggio a Napoli presso Leica Store | Street Portrait e Street Photography con Carmine BenincasaSarà possibile partecipare ai workshop tramite due modalità: acquistando uno Xiaomi 14 Ultra nei Leica Store, Xiaomi Store e mistoreitalia.com, e partecipando al concorso a premi sul portale promoxiaomi.it per ricevere uno dei 210 coupon in palio, oppure acquistando il corso al prezzo agevolato di 100 euro direttamente dal sito Leica Akademie al termine del concorso.

Xiaomi 14 Ultra è per la prima volta in vendita negli Store Leica: in preordine da oggi e in vendita dal 19 marzo, sarà disponibile in offerta bundle con Xiaomi 14 Ultra Photography Kit e un coupon del valore di 250 euro spendibile nei Leica Store. Inoltre, darà la possibilità agli appassionati di fotografia di partecipare al concorso che mette in palio i workshop Leica Akademie. Prezzi e disponibilitàXiaomi 14 è disponibile su mi.com, Amazon, Xiaomi Store Italia e presso i principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici.

È disponibile da oggi in tre colori: Black, White, and Jade Green5 e in due varianti di memoria:? 12GB+512GB - a partire da 1099,90€? 12GB+256GB - a partire da 999,90€ Per entrambe le versioni, su canali selezionati sarà inoltre possibile usufruire dell’offerta bundle con Xiaomi Watch 2 Pro e dell’offerta trade-in con extra valutazione fino a 200€. Le promo saranno attive fino al 25 marzo.Xiaomi 14 Ultra, è disponibile in preordine da oggi, e sarà ufficialmente in vendita dal 19 marzo nelle colorazioni Black e White5 su mi.com, Amazon, Xiaomi Store Italia, Leica Store e presso i principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici in una sola variante di memoria: ? 16GB+512GB - a partire da 1499,90€ Su canali selezionati sarà inoltre possibile usufruire dell’offerta bundle con Xiaomi Watch 2 Pro, Xiaomi 14 Ultra Photography Kit e dell’offerta trade-in con extra valutazione fino a 200 euro.

Le promo saranno attive fino al 17 aprile.Xiaomi Pad 6S Pro è disponibile su mi.com, Amazon, Xiaomi Store Italia e UnieuroÈ disponibile in pre sale da oggi, e in vendita dal 12 aprile in colorazione Black e in due varianti di memoria:? 8GB+256GB - a partire da 699,90€? 12GB+512GB - a partire da 799,90€ Inoltre, su canali selezionati sarà possibile usufruire delle offerte bundle con Xiaomi Focus Pen, la cover e usufruire di sconti speciali. Ma le sorprese non finiscono perché Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra includeranno 4 generazioni di aggiornamenti del sistema operativo Android e 5 anni di patch di sicurezza.

Per Xiaomi 14 Ultra, entro un anno dopo l'acquisto, il cliente può godere di una manutenzione gratis al di fuori dalla garanzia.

Sarà inoltre disponibile un Servizio speciale di hotline VIP e un servizio di riparazione gratuita dello schermo per una sola volta presso il centro di assistenza Xiaomi durante i primi 6 mesi dall'acquisto (che deve avvenire entro un anno dal lancio del prodotto).

Per scoprire tutte le offerte dedicate ai prodotti qui presentati, consultare nel dettaglio i canali di vendita.