Arrivano i primi sconti di Xiaomi Fan Festival 2024 e le offerte di primavera Amazon: tante occasioni da non farsi scappare

Xiaomi è pronta a festeggiare il suo compleanno, ma il regalo lo fa agli appassionati di tecnologia, con un mese ricco di sconti. Come ogni anno, torna l’attesissimo Xiaomi Fan Festival per ringraziare le centinaia di milioni di Fan e utenti in tutto il mondo che supportano il brand con sempre maggiore entusiasmo nel proprio percorso di crescita.

I festeggiamenti iniziano in anticipo, già a partire da oggi, 20 marzo, con alcune prime imperdibili occasioni, e accompagneranno anche gli sconti di primavera Amazon su altrettanti prodotti in offerta.

Dagli smartphone ai prodotti Smart Life, ecco le occasioni più interessabili a prezzi irresistibili! Le offerte su mi.com saranno valide fino al 1 aprile, per poi proseguire con sconti speciali dal 2 fino al 30 aprile.

Non si può che partire dagli smartphone, con offerte per tutti i gusti e i budget.

Redmi Note 13 Series, creata per scatti iconici, garantisce un'impressionante capacità di imaging grazie al sistema aggiornato di fotocamere e una durata della batteria senza precedenti, il tutto a prezzi super convenienti:

· Redmi Note 12 (4GB+64GB) è disponibile a 139,90€ anziché 229,90€;

· Redmi Note 12 (8GB+256GB) è disponibile a 189,90€ anziché 299,90€;

· Redmi Note 13 (6GB+128GB) è acquistabile a 179,90€ anziché 199,90€;

· Redmi Note 13 (8GB+128GB) è acquistabile a 189,90€ anziché 229,90€;

· Redmi Note 13 (8GB+256GB) è acquistabile a 229,90€ anziché 249,90€;

I dispositivi POCO si distinguono per features ed esperienze di livello flagship e consentono agli utenti di massimizzare la propria esperienza di gaming, di streaming e di utilizzo dei social con un rapporto qualità prezzo imbattibile:

· POCO X6 5G (12GB+512GB) è acquistabile a 349,90€ anziché 369,90€;

· POCO M6 Pro (8GB+256GB) è acquistabile a 219,90€ anziché 229,90€;

· POCO M6 Pro (12GB+512GB) è acquistabile a 279,90€ anziché 299,90€;

Inoltre, per ogni prodotto sarà possibile usufruire di ulteriori sconti grazie a specialicoupon disponibili su mi.com.

Per chi invece vuole dotarsi di alcuni preziosi alleati casalinghi per la pulizia, è tempo di fare affari:

· Xiaomi Robot Vacuum X10+ in colore White è in offerta a 659,99€ anziché 899,99€;

· Xiaomi Robot Vacuum E12 in colore White è in offerta a 109,99€ anziché 239,99€;

· Xiaomi Robot Vacuum T12 nella versione Black è disponibile a 169,99€ anziché 179,99€;

Per gli amanti della cucina sana:

· Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L, nelle colorazioni Black e White, è disponibile a 114,99€ invece che 129,99€;

E non dimentichiamoci dell’entertainment:

· Xiaomi TV Q1 75'' in super sconto a 999,99€ anziché 1599,99€;

· Xiaomi TV A2 50" è disponibile a 399,99€ anziché 499,99€;

· Xiaomi TV A2 32’’ in vendita a 159,99€ anziché 249,99€;

· Xiaomi TV P1E 32" è acquistabile a 159,99€ anziché 249,99€;

Ma le sorprese non finiscono qui! In occasione delle offerte di primavera di Amazon.it, non mancheranno ulteriori sconti dal 20 marzo fino al termine di aprile sulla piattaforma di ecommerce.

Per la parte smartphone:

· Redmi Note 13 Pro 4G (12GB+512) è disponibile a 379,90€ anziché 399,00€;

· Redmi Note 13 Pro 5G (12GB+512) nella colorazione Purple è acquistabile a 429,90€ anziché 449,00€;

Per i prodotti AIoT, invece:

· Xiaomi Robot Vacuum S12 nella colorazione White è disponibile a 189,99€ anziché 242,90€;

· Xiaomi Robot Vacuum S10+ è disponibile a 289,99€ anziché 299,99€;

· Xiaomi Robot Vacuum X10 è disponibile a 299,99€ anziché 399,99€.