LEGO DEBUTTA ALLA MILANO DESIGN WEEK

Il Gruppo LEGO sbarca per la prima volta alla Milano Design Week , l’evento che ogni anno richiama nel capoluogo lombardo milioni di persone da tutto il mondo. Da ben 62 anni, infatti, Il Salone del Mobile a Rho è l’appuntamento fieristico più importante del settore e anche stavolta più di 1.300 iniziative prenderanno vita in tutta la città dal 15 al 21 aprile, con il famoso Fuorisalone.

Milano, insomma, si trasforma nella ‘Casa del Design’ e il Gruppo LEGO, da sempre sinonimo di creatività, debutta nel prestigioso calendario di eventi della settimana. Il cuore del gruppo danese sarà il Rotonda Bistrò , location con una ambientazione unica all’interno della Rotonda della Besana (via Enrico Besana 12) accanto al MUBA. Dal 18 al 20 aprile , lì dove ogni giorno le famiglie giocano e si tuffano nel mondo dell’immaginazione, il Gruppo LEGO darà vita a una speciale esposizione firmata da Riccardo Zangelmi , primo ed unico LEGO® Certified Professional Italiano.

L’artista presenterà una serie di opere tutte realizzate in mattoncini e impreziosite dalla LEGO Botanical Collection . Statue di bambini, mani e fiori arrederanno il giardino e le sale del Bistrò, rendendoli ancora più magici.

In questo ‘set di design’, il Gruppo LEGO organizzerà ogni sera dalle 18.30 alle 21.30 degli appuntamenti-aperitivo, all’insegna dell’arte e della creatività, con importanti ospiti come Riccardo Zangelmi , lo stylist Nick Cerioni , il conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli e altri ancora.

Il marchio danese avrà anche un’altra location speciale per la Milano Design Week. Dal 16 al 21 aprile, la vetrina del LEGO Store di Milano San Babila si trasformerà in una vera e propria opera di design. Con la tecnica del colour blocking, verranno ricreati diversi ambienti, dimostrando come i prodotti LEGO possano armonizzarsi perfettamente con gli interni di un appartamento, aggiungendo così un tocco di personalità all'ambiente e invitando i visitatori a vivere un’esperienza di immersione nel mondo LEGO.

La vetrina principale si ispira a uno spazio lettura, con una scenografia dominata dal giallo e uno spazio relax in cui immergersi in storie avvincenti. Poi ci sarà l’angolo collezioni, tutto verde, dove gli amanti dei mattoncini custodiscono i loro pezzi unici.

Nella seconda vetrina, invece, andranno in scena la vivacità e l'allegria della primavera attraverso un'esplosione di colori e forme con un grande pannello di fiori LEGO, composto da 1485 fiori. L’installazione, presente per la prima volta in un LEGO Certified Store, misura 3 metri x 1,8, è realizzata con 118.593 mattoncini LEGO®, per un totale di oltre 493 ore di lavoro, il tempo necessario per godersi due volte l'intera trilogia del Signore degli Anelli...