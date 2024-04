LEGO STAR WARS CELEBRA IL 4 MAGGIO CON TANTISSIME NOVITÀ

Mentre le celebrazioni per il 25º anniversario di LEGO Star Wars continuano per tutto l'anno, i fan dovrebbero stringere forte i loro TIE Interceptor perché succederanno cose stupefacenti. Che la Forza sia con voi il 4 maggio!

Nuovi prodotti del 25º anniversario sono in arrivo per il 4 maggio:

Il set TIE Interceptor che faceva parte del primo lancio della Ultimate Collector Series nel 2000 è tornato in una nuova e rinnovata versione. Gli ammiratori di Star Wars: Il Ritorno dello Jedi possono rivivere l'azione del film, ricreando le caratteristiche ali, il dettagliato cockpit e i cannoni laser del magnifico set da costruzione LEGO Star Wars TIE Interceptor.

Il set, composto da 1.931 pezzi, è imponente (40 cm di lunghezza) e include una minifigure esclusiva del pilota TIE e una del Droid Mouse, attualmente limitata a questo set. Il modello è montato su un supporto con una targa stampata e include un mattoncino stampato con il logo del 25º anniversario di LEGO Star Wars.

I fan di Star Wars: La Minaccia Fantasma possono immergersi nella costruzione di una dinamica scena di Tatooine con il set da esposizione del Mos Espa Podrace Diorama. Il set da 718 pezzi include Anakin Skywalker, l’Arch Canyon e una targa con il consiglio di Qui-Gon Jinn: “Ricordati, concentrati sul momento. Percepisci, non pensare. Usa il tuo istinto”.

Per chi si è già avventurato nel lato oscuro, il set da costruzione Sith Infiltrator™ di Darth Maul da 640 pezzi è l'ideale. I fan possono aprire le ali e ritrarre il carrello di atterraggio per il volo, azionare i 2 shooter a molla e premere il grilletto per far cadere 3 droidi sonda DRK-1 dallo scomparto anteriore.

In alternativa, i fan possono dare un'occhiata al droide distruttore in mattoncini, il set Droideka™ con 583 pezzi. Chi preferisce i personaggi da esposizione in mattoncini avranno una sorpresa anche con il set di sei LEGO BrickHeadz™ collezionabili con i personaggi di Jar Jar Binks, Anakin Skywalker, Regina Amidala, Capitano Panaka, Qui-Gon Jinn e Darth Maul.

Per i fan di Star Wars: La vendetta dei Sith™, c'è anche un set BrickHeadz™ di Clone Commander Cody.

Chiunque faccia parte del team Grogu sarà felice di immergersi ora nell'esperienza di costruzione del BARC Speeder™ Escape da 221 pezzi insieme a Kelleran Beq.

E i festeggiamenti del 4 maggio continuano anche in LEGO Fortnite, con nuovi entusiasmanti contenuti LEGO Star Wars da scoprire nel videogioco a partire dal 3 maggio. Insomma, i fan dovrebbero tenere gli occhi puntati verso il cielo nel corso del mese!

Il 1° maggio sarà disponibile in preordine anche il nuovo LEGO Star Wars Coffee Table Book, La Forza della Creatività: un libro con copertina rigida di 312 pagine in un cofanetto con cimeli per i collezionisti, che accompagna i fan in un viaggio speciale grazie alle interviste con più di 50 creativi del Gruppo LEGO e Lucasfilm. Il volume include anche i dettagli sulla grafica e il design dei personaggi e offre ai fan un vero e proprio approfondimento sulla galassia LEGO Star Wars. Il libro sarà disponibile per il preordine qui.

“Che la Forza sia con tutti i fan di LEGO Star Wars il 4 maggio! Siamo entusiasti di continuare i festeggiamenti per il nostro 25° anniversario con una entusiasmante linea di nuovi set, eventi ed esperienze di cui tutti gli appassionati potranno godere. Non vedo l’ora di vedere come sceglieranno di celebrare tutto ciò che riguarda LEGO Star Wars in questo giorno iconico in tutto il mondo”, ha affermato Mike Ilacqua, Responsabile dei prodotti LEGO Star Wars presso il Gruppo LEGO.

I fan sono inoltre invitati a partecipare al Festival del film di 25 secondi, che sarà aperto fino al 22 aprile e che prenderà il via il 4 maggio, con tutti i video presenti sul canale YouTube LEGO e i momenti salienti su LEGO.com.

Il festival cinematografico invita i fan a inviare la propria clip di 25 secondi che ricrea i loro momenti preferiti della saga o ne inventa uno nuovo con i set LEGO e le minifigure preferite.

Dall'1 al 5 maggio, i fan di LEGO Star Wars riceveranno tre regali acquistando il nuovo LEGO Star Wars TIE Interceptor™: l'oggetto da collezione Battaglia di Yavin che raffigura la visuale dalla cabina di pilotaggio di Darth Vader, il set da trasporto truppe della Federazione dei Mercanti che commemora il 25° anniversario di Star Wars: La Minaccia Fantasma e il set di costruzione AAT™.

I nuovi prodotti LEGO Star Wars saranno disponibili dal 1° maggio 2024. Il set LEGO Star Wars TIE Interceptor si trova esclusivamente nei LEGO Store e online su LEGO.com con accesso anticipato LEGO Insider dal 1° maggio 2024 e per tutti gli acquirenti dal 4 maggio 2024. www.LEGO.com/Star-Wars