LEGO E PERCASSI INAUGURANO A MILANO IL 26° LEGO CERTIFIED STORE

Il Gruppo LEGO e Percassi confermano il solido piano di crescita nel mercato italiano e sono pronti a inaugurare la prima importante apertura del 2024. Il 29 marzo a Milano sarà aperto infatti il 26° LEGO Certified Store. Con una superficie di vendita di oltre 115 mq, il punto vendita è situato nel cuore vibrante della città, in via Dante 4, e rappresenta l'ultima frontiera dell'esperienza retail LEGO, progettato per incantare le famiglie, i fan del brand e i turisti di ogni età.

Questo sarà il 13° LEGO Certified Store ad adottare il nuovo retail concept, capace di coniugare l’esperienza fisica a quella digitale, che permette di fornire una customer experience sempre più personalizzata e di rispondere alle molteplici esigenze di tutti gli amanti di LEGO, grandi e piccoli.

Il nuovo negozio offre un'immersione totale nel mondo LEGO, presentando l’intero assortimento, inclusi i prodotti in esclusiva, e dando l’opportunità ai fan di beneficiare di servizi all'avanguardia come l'Early Access e il pre-ordine su una selezione dei best seller più amati. Non mancheranno poi il Pick a Brick Wall, per permettere agli appassionati di liberare la loro creatività, e la possibilità di realizzare la propria minifigure personalizzata con il Build a Mini.

I visitatori dello store avranno anche la possibilità di ammirare dei mosaici esclusivi realizzati in mattoncini LEGO, con il Castello Sforzesco protagonista in vetrina e opere uniche disposte all’interno del punto vendita.

Inoltre, il 29 e 30 marzo in Piazza Cordusio, di fronte allo store, sarà presente l’installazione di un gigantesco uovo. L’opera è alta 4 metri, pesa 1.200kg ed è la riproduzione di un uovo in mattoncini LEGO, ma 50 volte più grande! Grandi e piccini potranno interagire con l’installazione, provare a rispondere a domande sui mattoncini LEGO e, dopo aver scansionato un QR code, potranno ritirare un omaggio in negozio.

Rossana Mastrosimini, Channel Director LEGO Certified Stores West Europe, commenta così la nuova apertura: "Siamo felici di aprire il terzo LEGO Certified Store nel cuore di Milano, espandendo così la nostra presenza in Italia a 26 negozi. Questa nuova apertura ci permette di avvicinarci ancora di più a famiglie, fan LEGO e turisti della città meneghina. Continuiamo a innovare l'esperienza in-store per soddisfare le esigenze di tutti i nostri consumatori, dai più piccoli ai più grandi, con il nuovo concept retail che fonde elementi digitali e fisici per scoprire tutte le sue sorprese a partire da fine marzo. Vi aspettiamo".

“Siamo entusiasti di aprire questo magnifico store nella centralissima via Dante, chiamata anche “la strada nuova di Milano”, aperta a fine Ottocento come collegamento con il Castello Sforzesco”, ha commentato Matteo Morandi, CEO di Percassi Retail - Il negozio, a pochi metri dal Duomo, sarà il luogo dove gli amanti del mattoncino potranno lasciar andare la loro creatività e dar spazio alla propria fantasia. Dai set più iconici ed amati da tutti, alle ultime novità, non mancheranno delle simpatiche sorprese in tema pasquale, per stupire adulti e bambini, frutto dall’inesauribile fantasia di questo fantastico brand”.

Parte quindi ufficialmente il countdown per la nuova apertura a Milano: il Gruppo LEGO e Percassi vi aspettano!