veeamon 2024

Presenterà il futuro dell’Intelligent Data Protection

e del Ransomware Recovery

Sono aperte le iscrizioni all'evento più importante dell'anno sulla data protection, l'intelligence e la cyber security. Leader ed esperti del settore condivideranno le loro idee più brillanti per l'anno a venire al fine di aiutare le aziende a operare in modo sicuro.

Veeam Software, leader numero uno per quota di mercato nella protezione dei dati e nel recupero da ransomware, ha annunciato oggi il suo evento annuale più importante per clienti e partner, VeeamON, che si terrà dal 3 al 5 giugno 2024 al The Diplomat Beach Resort di Fort Lauderdale, in Florida e sarà anche fruibile online. Giunto alla sua decima edizione, VeeamON combina le più recenti innovazioni di Veeam con l'apprendimento pratico e l'opportunità di entrare in contatto con la più importante comunità mondiale di esperti di dati, leader IT e specialisti della sicurezza.

Tra i principali relatori di quest'anno figurano il CEO di Veeam Anand Eswaran, il Chief Product Officer Anton Gostev, il Vice President of Enterprise Strategy e Acting CTO Dave Russell e il Vice President of Product Strategy Rick Vanover, oltre a una serie di clienti, partner ed esperti di settore. L'evento sarà caratterizzato da oltre 40 breakout session che affronteranno numerosi e diversi argomenti, dalle minacce ransomware alla libertà dei dati, all’interno di una Solutions Expo in grado di offrire ore di opportunità di networking, grazie anche al LabWarz e a esclusive sessioni onsite.

“VeeamON è il luogo in cui la comunità che si occupa della protezione e della sicurezza dei dati IT si riunisce per imparare, scambiare idee e creare connessioni,” ha dichiarato Rick Jackson, Chief Marketing Officer di Veeam. “In qualità di evento annuale più importante del settore, siamo entusiasti di ospitare il nostro decimo VeeamON, dove esploreremo la convergenza tra protezione dei dati, resilienza informatica e intelligenza artificiale al fine di creare un mondo più sicuro e resiliente. È qui che avviene la resilienza radicale.”

L'ultimo Veeam Ransomware Trends Report mostra l'importanza di riunire i team di data protection e di sicurezza IT per allinearsi sulla resilienza informatica e garantire che le aziende non solo si riprendano da un'interruzione di servizio, ma lo facciano con resilienza. Durante l'evento, Veeam approfondirà gli ultimi risultati della sua ricerca strategica sul ransomware, fornendo una visione completa di chi è più suscettibile agli attacchi, della frequenza degli incidenti informatici e di come Veeam aiuta a proteggere 450.000 clienti - tra cui la città di Fort Lauderdale, le scuole di North Kansas City, Siemens, TechnipFMC e Ultra Energy - dalle crescenti minacce informatiche.

Veeam fornirà inoltre informazioni esclusive sulle ultime innovazioni di prodotto e sulle novità dell'azienda, tra cui Veeam Data Cloud, che fornisce protezione e recupero dei dati resilienti per i dati multi-cloud. A complemento della Veeam Data Platform, Veeam condividerà le ultime novità su come le aziende possono architettare in modo sicuro l'infrastruttura, gestire i modelli di costo del cloud e ottenere una resilienza radicale.

VeeamON 2024 sarà caratterizzato dall'evento LabWarz, un’iniziativa altamente competitiva, in cui esperti di tutto il mondo metteranno alla prova le proprie capacità in un percorso a ostacoli preparato da Veeam. Oltre al riconoscimento come miglior ingegnere Veeam, l'evento in presenza mette in palio un totale di 10.000 dollari e scarpe da ginnastica personalizzate Veeam Kicks. Il primo posto si aggiudica 5.000 dollari, il secondo posto 3.000 dollari e il terzo 2.000 dollari. Anche l'evento online mette in palio un paio di Veeam Kicks personalizzate.

Infine, VeeamON 2024 è l'occasione perfetta per i partecipanti per distinguersi e ottenere le credenziali Veeam Certified Engineer (VMCE). Con la possibilità di prepararsi già da domenica 2 giugno, sono disponibili pacchetti che consentono ai partecipanti di sostenere l'esame VMCE a un prezzo scontato e di festeggiare durante l’evento il nuovo status una volta ottenuta la certificazione.