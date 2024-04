Veeam al primo posto per market share con la crescita più rapida

Veeam al primo posto per market share nel secondo semestre del 2023 e si posiziona tra i primi 5 vendor con la crescita più rapida anno su anno per il Data Replication and Protection Software

Veeam Software è stato classificato come il primo fornitore globale da International Data Corporation (IDC) nel suo ultimo IDC Semiannual Software Tracker 2023H2 per il software[i] di replica e protezione dei dati. Il tracker riporta che Veeam, con un tasso di crescita annuale (non regolato per la valuta costante) del 15,9%, è cresciuta più velocemente degli altri cinque principali fornitori e della media generale del mercato nel 2H23. Secondo il tracker, il fatturato di Veeam è cresciuto del 16,7% su base sequenziale nella prima metà del 2023.

“Il successo di Veeam si basa sull'eccellenza dell'innovazione, che offre ai clienti la libertà di eseguire il backup, la protezione e il ripristino sicuro dei dati in modo istantaneo, con tempi di inattività minimi o nulli, indipendentemente dal motivo: dagli attacchi ransomware ai disastri naturali. Questo è fondamentale per ogni azienda,” ha dichiarato Anand Eswaran, CEO di Veeam. “Abbiamo superato 1,5 miliardi di dollari di ARR (ricavi ricorrenti annuali) nell'anno fiscale 2023, e questa performance è il risultato della fiducia dei nostri clienti nelle nostre soluzioni sicure per il recupero dei ransomware in tutti gli ambienti (fisici, virtuali, ibridi, cloud) e in tutte le applicazioni (on-premises, SaaS). In un'epoca in cui gli attacchi informatici sono all’ordine del giorno, ogni azienda ha bisogno di proteggere i propri dati aziendali con backup immutabili e, nel caso in cui si verifichi il peggio, ha bisogno di recuperare rapidamente. È così che Veeam offre ai nostri clienti la massima tranquillità. Ringrazio i nostri 450.000 clienti e i nostri incredibili partner per il loro supporto e la loro fiducia, che ci hanno permesso di continuare a essere leader di mercato.”

Veeam ha recentemente lanciato Veeam Data Cloud, che offre la sicurezza e l'affidabilità della piattaforma di backup e ripristino da ransomware leader del settore con la facilità e l'accessibilità di un servizio cloud. Microsoft e Veeam hanno annunciato un'estensione della partnership strategica per sviluppare congiuntamente l'innovazione dell'IA e commercializzare Veeam Data Cloud.

Nel 2023H2, Veeam ha annunciato l'aggiornamento di Veeam Data Platform 23H2, che include la release Veeam Backup & Replication™ v12.1, oltre a Veeam ONE v12.1 e Veeam Recovery Orchestrator v7. Con un focus sulla resilienza radicale, questa release include centinaia di nuove funzionalità e miglioramenti progettati non solo per proteggere i dati più critici delle aziende, ma anche per consentire loro una resilienza radicale per superare ransomware e attacchi informatici.

VeeamON 2024

Sono aperte le iscrizioni per il 10° evento annuale VeeamON, che si terrà dal 3 al 5 giugno 2024 presso il Diplomat Resort di Fort Lauderdale, in Florida, e online. I Diamond Sponsor di VeeamON 2024 includono: ExaGrid, Hewlett Packard Enterprise, Lenovo e Microsoft; i Platinum sponsors Backblaze, Hitachi, Pure Storage, Scality, e Wasabi e molti altri. Registratevi ora per VeeamON 2024 onsite o partecipate virtualmente gratuitamente.