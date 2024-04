Veeam annuncia i vincitori italiani dei ProPartner Award per il 2023

Veeam Software, leader numero uno per quota di mercato nella protezione dei dati e nel recupero dai ransomware, annuncia i vincitori dei Veeam ProPartner Awards 2023 in Italia. Questi premi celebrano gli eccezionali risultati e la dedizione dei Veeam Value-Added Reseller (VAR) e dei Veeam Cloud & Service Provider (VCSP). In qualità di azienda partner-first, Veeam è orgogliosa di premiare questi partner per la loro capacità di dare priorità al supporto dei clienti e per aver saputo sfruttare appieno le impareggiabili capacità dei prodotti e dei servizi Veeam. I vincitori sono riusciti a garantire ai propri clienti una resilienza radicale nell'attuale panorama IT in continua evoluzione, assicurando una maggiore protezione e un recupero di diversi carichi di lavoro, dati e applicazioni.Elena Bonvicino, Manager of Channel, Italy di Veeam, ha dichiarato: “Ogni azienda si basa sui dati. Proteggerli e garantire che possano essere recuperati rapidamente in caso di incidenti è una priorità. Secondo i risultati dell'ultimo Veeam Data Protection Trends Report, il 76% delle aziende ha subito un attacco informatico negli ultimi dodici mesi. È quindi chiaro che non è una questione di quando un’azienda verrà attaccata, ma quante volte. È cruciale che le aziende siano in grado di garantire una resilienza informatica, non solo attraverso strumenti interni, ma avvalendosi anche del supporto specializzato di terze parti.”“In Veeam crediamo fermamente che la resilienza informatica sia un'impresa collaborativa. Fin dall'inizio, il Veeam ProPartner Network è stato progettato come una struttura reciprocamente vantaggiosa. Garantisce l'accesso alle eccezionali risorse di Veeam all'interno del nostro ecosistema di partner, consentendo ai nostri partner di soddisfare le esigenze di protezione e ripristino dei dati dei loro clienti, favorendo al contempo una crescita aziendale che sia prevedibile e redditizia. Apprezziamo profondamente la nostra rete locale di ProPartner, il cui contributo è stato determinante per i risultati ottenuti nel corso del 2023. È con piacere che mi congratulo con i vincitori di quest'anno, non solo per l’impegno e la collaborazione esemplari, ma anche per essere stati fonti di ispirazione per tutti.”Di seguito le categorie e i vincitori dei premi in Italia: Fastest Growth of the Year: Gruppo Lutech Most Significant Project of the Year: HARPA Best Private Cloud Project of the Year: Team System Best VASP Partner of the Year: NPO Torino Best ENT Partner of the Year: R1 Best VCSP Partner of the Year: Netalia Best Hybrid Partner of the Year: Project Informatica - Gruppo WeAreProject Best COM Partner of the Year: Var Group Best Veeam Backup for Microsoft 365 Resell Partner: Core Informatica Best Kasten Reselling Partner of the Year: Sinthera - Gruppo WeAreProject