Veeam presenta il supporto più completo per il ransomware - dalla protezione alla risposta e al ripristino - con l'acquisizione di Coveware

Coveware by Veeam continuerà a fornire servizi di risposta agli incidenti di cyber-estorsione leader del settore e la preparazione proattiva alle attuali funzionalità di protezione e ripristino da ransomware di Veeam. Coveware offrirà funzionalità di forensics e remediation attraverso la Veeam Data Platform, oltre a servizi proattivi per i clienti di Veeam Cyber Secure.

Veeam Software, leader numero uno per quota di mercato nella protezione dei dati e nel recupero dei ransomware, ha annunciato oggi l'acquisizione di Coveware, fornitore leader nella risposta agli incidenti di cyber-estorsione. Il sistema offre le migliori funzionalità di recupero ransomware e di pronto intervento per rafforzare ulteriormente le soluzioni di resilienza radicale di Veeam.

Coveware by Veeam continuerà a operare come oggi, fornendo servizi di incident response alle vittime di attacchi di cyber-estorsione e collaborando proattivamente con i clienti per la preparazione all'incident response. Dalla sua fondazione nel 2018, Coveware ha aiutato migliaia di vittime di estorsioni informatiche e ha sviluppato un software e servizi leader del settore che consente un rapido triage forense, la negoziazione dell'estorsione e la bonifica, servizi di liquidazione e decriptazione di criptovalute con un unico obiettivo e risultato: il recupero dei dati dagli attacchi ransomware. Grazie a questi incidenti, Coveware ha raccolto dati e intuizioni sui modelli degli attacchi che forniscono a Coveware e Veeam una visione impareggiabile dell'attuale panorama delle minacce informazione. Questi preziosi risultati vengono condivisi con i clienti per contribuire a educare e ridurre i rischi, migliorare la sicurezza e garantire un rapido ripristino. Alcune funzionalità di Coveware by Veeam saranno incorporate nelle offerte di Veeam, tra cui Veeam Data Platform e Veeam Cyber Secure Program, offrendo le informazioni e le funzionalità a un numero maggiore di clienti.

“Non è più una questione di quando la vostra azienda sarà attaccata, ma di quanto spesso accadrà. Considerando che il 76% delle aziende è stato attaccato negli ultimi dodici mesi, affrontare queste minaccia informaticche è fondamentale per ogni impresa,” ha dichiarato Anand Eswaran, CEO di Veeam. “È quindi essenziale garantire che i dati siano sicuri e protetti e che, quando accade il peggio, le aziende siano in grado di riprendersi in modo rapido e sicuro. Coveware sta già aiutando le aziende di tutto il mondo a migliorare la loro difesa e, nel caso in cui accada il peggio, ad aiutarle a riprendersi. L'unione di queste capacità con le soluzioni di protezione dei dati e di recupero da ransomware numero 1 di Veeam, utilizzate da oltre 450.000 clienti, crea il set più completo di funzionalità di resilienza informatica disponibile da un'unica fonte. Veeam offre ora ai clienti aziendali un'intelligence proattiva sulle minacce che aiuta a identificare eventuali lacune nella sicurezza con triage forense e decriptazione, il tutto combinato con le funzionalità del leader di mercato.”

Coveware by Veeam

Coveware by Veeam continuerà ad essere disponibile per i clienti come offerta completa includendo:

Una tecnologia completamente automatizzata che viene gestita nell'ambiente operativo del cliente per eseguire un'analisi forense che valuta qualsiasi impatto, identifica il ransomware (ceppo, gruppo di attori, punto di ingresso) e aiuta a recuperare i dati crittografati da gruppi di ransomware noti. La piattaforma Software-as-a-Service (SaaS) aiuta a visualizzare i dati e a rispondere a domande critiche su qualsiasi attacco.

Un team globale di esperti di minacce informatiche in tutto il mondo che ha collaborato con molte delle più grandi aziende per valutare, prevenire e recuperare gli attacchi informatici.

Accesso a dati costantemente aggiornati sulle varianti dei ransomware, analisi dei vettori di attacco, tracce lasciate da un attacco e opzioni di recupero che consentono una migliore prevenzione e un recupero più rapido.

"Recuperare da incidenti informatici è estremamente difficile", ha dichiarato Bill Siegel, CEO e co-fondatore di Coveware by Veeam. "Il nostro obiettivo è ridurre al minimo il costo dell'interruzione fornendo strumenti e servizi di risposta agli incidenti migliori della categoria. Le informazioni sulle minacce raccolte grazie al nostro lavoro di risposta agli incidenti sono utili ai nostri clienti - il 41% dei quali fa parte della Fortune 500 - per ridurre i rischi e aumentare la loro resilienza". Il CTO e co-fondatore di Coveware by Veeam, Alex Holdtman, ha inoltre sottolineato che "lavorare come parte di Veeam porta la distribuzione di queste capacità a molti più clienti in tutto il mondo, il che rappresenta un'opportunità enorme per tutto il nostro team".

Veeam incorporerà inoltre elementi della tecnologia Coveware nella Veeam Data Platform e attraverso il Veeam Cyber Secure Program, che fornisce ai clienti protezione e assistenza informatica, compresi i servizi di pre, durante e post assistenza agli incidenti informatici e una garanzia di 5 milioni di dollari.

"Molte organizzazioni con backup dei dati decidono comunque di pagare il riscatto", ha dichiarato Phil Goodwin, Research Vice President di IDC. La nostra ricerca dimostra che spesso ciò avviene perché il backup non includeva le immagini di sistema necessarie per il ripristino". Nei casi in cui il riscatto è stato pagato perché "i backup dei dati erano incompleti", il 58% degli intervistati ha dichiarato che i guasti al sistema di backup hanno contribuito al problema.([i]) L'acquisizione di Coveware da parte di Veeam può aiutare le aziende a colmare queste lacune. Coveware conferisce a Veeam una posizione più proattiva nei confronti della protezione informatica. L'unione delle funzionalità di backup di Veeam con la tecnologia di eliminazione della crittografia di Coveware dovrebbe consentire un più rapido time-to-detection e un più rapido time-to-recover, riducendo al minimo l'impatto di un attacco. Una recente indagine di IDC ha rilevato che il 70% delle organizzazioni ha dichiarato di impiegare giorni o settimane per riprendersi da un ransomware ([ii]), mentre il tempo di ripristino più indicato è inferiore alle 24 ore. L'aggiunta della tecnologia di Coveware a Veeam Data Platform e al Veeam Cyber Secure Program offre ai clienti di Veeam una nuova interessante tecnologia e una serie di opzioni per il rilevamento e il ripristino rapido delle minacce informatiche".

Per maggiori informazioni riguardo a Coveware by Veeam: https://www.veeam.com

VeeamON 2024

Sono aperte le iscrizioni per il 10° evento annuale VeeamON, che si terrà dal 3 al 5 giugno 2024 presso il Diplomat Resort di Fort Lauderdale, in Florida, e online. I Diamond Sponsor di VeeamON 2024 includono: ExaGrid, Hewlett Packard Enterprise, Lenovo e Microsoft; i Platinum sponsors Backblaze, Hitachi, Pure Storage, Scality, e Wasabi e molti altri. Registratevi ora per VeeamON 2024 onsite o partecipate virtualmente gratuitamente.