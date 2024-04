Atp Montecarlo, Nardi entra in tabellone principale. Sonego out

ATP Monte-Carlo, Nardi entra in tabellone: battuto Muller in rimonta

Lucanel tabellone principale dell'Atp Masters 1000 di. Nel secondo turno delle qualificazioni, l'azzurro batte il francese Alex Muller per 3-6, 6-4, 6-4 in 2h42'. Diventano 5, per ora, gli italiani nel main draw vista la presenza di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini.Out invece Lorenzo Sonego, battuto dallo spagnolo Roberto Bautista Agut che si impone per 6-1, 2-6, 6-2 in 1h49'.