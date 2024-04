Jannik Sinner vs Sebastian Korda a Montecarlo: Orari Diretta TV e Streaming

Oggi, 10 aprile 2024, il tennista italiano Jannik Sinner, numero 2 del mondo, affronterà l'americano Sebastian Korda nel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo. Il match si svolgerà sul campo Ranieri III, come secondo incontro in programma, subito dopo la partita tra Alexei Popyrin e Andrei Rublev.

La partita tra Sinner e Korda sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming. Gli appassionati potranno seguire l'evento in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Inoltre, sarà possibile assistere allo streaming dei match su Now e sull'app Sky Go.

I due giocatori si sono già incontrati in passato, con un bilancio di una vittoria a testa. Nel 2021, Sinner ha prevalso su Korda a Washington in due set, entrambi decisi al tie-break. L'anno successivo, Korda ha ottenuto la sua rivincita nel torneo di Adelaide, imponendosi con il punteggio di 7-5, 6-1.

Sinner, recentemente salito al secondo posto nel ranking ATP, è sotto pressione per mantenere la sua posizione. Per farlo, dovrà vincere almeno quattro partite a Montecarlo. Il suo avversario, Korda, attualmente numero 27 del ranking, è figlio dell'ex tennista Petr Korda e ha già dimostrato il suo talento vincendo il titolo junior agli Australian Open del 2018.

Questo incontro promette di essere un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tennis, con Sinner che cerca di confermare il suo eccellente stato di forma e Korda che mira a scalare ulteriormente la classifica mondiale.