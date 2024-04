Matteo Berrettini: Sconfitta a Montecarlo e Wild Card per gli Internazionali d'Italia a Roma

Matteo Berrettini, il tennista romano di 27 anni, ha affrontato una sconfitta al primo turno dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo, perdendo contro il serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 6-3, 6-1 in soli 73 minuti di gioco. Questo evento segna un momento difficile per Berrettini, che era reduce da un trionfo nel torneo ATP di Marrakech. Nonostante la sconfitta, Berrettini ha ricevuto una notizia positiva riguardante la sua partecipazione agli Internazionali d'Italia, in programma a Roma dal 6 al 19 maggio. Grazie a una wild card, Berrettini avrà l'opportunità di competere nel tabellone principale del prestigioso torneo italiano.

Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, ha confermato che Berrettini, insieme a Fabio Fognini, riceverà una delle wild card disponibili per il tabellone principale degli Internazionali BNL d'Italia. Questa decisione arriva come un segnale di fiducia e supporto nei confronti di Berrettini, che ha già partecipato cinque volte al torneo di casa, raggiungendo come miglior risultato i quarti di finale nel 2020.

La partecipazione di Berrettini agli Internazionali d'Italia si aggiunge alla presenza di altri sette tennisti italiani che hanno già assicurato un posto nel main draw per classifica, tra cui Jannik Sinner, numero 2 del mondo, e Lorenzo Musetti, numero 24. Questo evento rappresenta un'importante occasione per Berrettini di riscattarsi dopo la delusione a Montecarlo e di dimostrare il suo valore sul campo di casa davanti al pubblico italiano.