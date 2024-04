Creative Aurvana Ace 2 Recensione

Creative Aurvana Ace 2 sono auricolari true wireless che si distinguono per l'utilizzo di innovativi driver xMEMS a stato solido, promettendo un'esperienza audio di alta qualità . Offrono inoltre supporto per codec audio avanzati come aptX Lossless e Bluetooth LE Audio, oltre a features come la cancellazione del rumore (ANC) ibrida e la modalità Ambient. Dopo averli provato affondo, ecco la recesione.

Design e comfort

si distinguono per un design elegante e discreto che li rende perfetti per qualsiasi occasione. La finitura nera traslucida conferisce un tocco di modernità e raffinatezza, mentre l'inserto in rame aggiunge un accento di stile. A differenza di altri auricolari true wireless che spesso presentano aste voluminose e ingombranti, glioptano per un profilo più basso e arrotondato che si adatta perfettamente all'interno dell'orecchio, garantendo una vestibilità stabile e. La leggerezza degli auricolari gioca un ruolo fondamentale nel comfort a lungo termine. Indossarli per ore non causa alcun fastidio o affaticamento, rendendoli ideali per sessioni di ascolto prolungate.ha inoltre incluso nella confezione tre diverse misure di gommini auricolari in silicone morbido, per permettere a ciascun utente di trovare la vestibilità più adatta alle proprie esigenze.

Questo garantisce una migliore tenuta all'interno dell', anche durante attività intense, e un'eccellente cancellazione passiva del rumore. In aggiunta al design ergonomico e ai gommini auricolari personalizzabili, glivantano un'ulteriore caratteristica che ne aumenta il: la loro superficie liscia e morbida al tatto. Il materiale utilizzato è piacevole al contatto con la pelle e non crea irritazioni, nemmeno dopo un uso prolungato. In definitiva, il design discreto e il comfort a lunga durata deglili rendono una scelta ideale per chi desidera un paio di auricolari true wireless eleganti, affidabili e comodi da indossare in qualsiasi momento della giornata.

Qualità audio

Glisono un vero e proprio portale verso un'esperienza audio di livello superiore. La chiave di questa immersione totale è l'innovativaxMEMS, che rivoluziona il modo di vivere la musica. I driver xMEMS, basati su microfoni a stato solido, offrono una riproduzione audio precisa e dettagliata, con una gamma di frequenze ampia e ben bilanciata. I bassi sonoe vibranti, senza mai risultare eccessivi o invadenti, mentre gli alti sonoe privi di distorsioni. Tuttavia, avvolte il bilanciamento tende verso gli alti, che prendono il sopravvento "soffocando i bassi". La distorsione armonica totale () è inferiore allo 0,1%, un valore eccezionale che garantisce un suono puro e realistico. L'esperienza audio è ulteriormente arricchita dal supporto di codec avanzati come aptX Lossless,(Low Complexity Communication Codec). AptX Lossless permette di trasmettere audio lossless a, offrendo una qualità audio pari a quella di un CD. LC3, invece, è un codec di nuova generazione che offre un bitrate inferiore e una migliore efficienza energetica, pur mantenendo una qualità audio eccellente.

L'immersione sonora è completa grazie alla cancellazione del rumore (ANC) ibrida e alla modalità Ambient. L'ANC ibrida utilizza un sistema a feedback e feedforward per annullare i rumori ambientali, garantendo un ascolto indisturbato anche in qualsiasi contesto. La modalità Ambient, invece, permette di rimanere consapevoli dell'ambiente circostante senza dover togliere gli auricolari, ideale per situazioni in cui è necessario prestare attenzione a ciò che accade intorno a sé. L'ampia gamma di frequenze riprodotte, da 5 Hz a 40,000 Hz, copre l'intero spettro udibile, garantendo una riproduzione fedele di qualsiasi genere musicale. La sensibilità di 100 dB/mW offre un volume elevato, ma non troppo, mentre l'impedenza di 16 ohm rende gli auricolari compatibili con la maggior parte dei dispositivi audio. In aggiunta all'ottima qualità audio, gli Aurvana Ace 2 offrono un'esperienza di ascolto personalizzabile. L'App Creative per dispositivi mobili consente di regolare l'equalizzatore, scegliere tra diversi preset di suono e attivare o disattivare la cancellazione del rumore e la modalità Ambient. Tuttavia, l'applicazione di Creative ha una interfaccia datata, che necessita di una rinfrescata, e le opzioni in generale sono limitate.

Autonomia

L'autonomia deglirappresenta un aspetto cruciale per chi ricerca auricolari true wireless affidabili per l'ascolto quotidiano. Sebbene non raggiunga vette da record, l'autonomia offerta si posiziona comunque nella media della categoria, garantisce una riproduzione musicale continuativa che soddisfa le esigenze della maggior parte degli utenti. Con una singola carica completa, glisono in grado di offrire fino a 6 ore di ascolto continuo. Questo valore è valido con la cancellazione del rumore () disattivata, in quanto l'ANC tende a consumare leggermente più batteria. Tuttavia, anche con l'ANC attiva, l'autonomia si attesta intorno alle, consentendo comunque di godersi la propriapreferita durante spostamenti in treno, sessioni di allenamento o lunghe giornate di lavoro. A questo tempo di utilizzo degli auricolari si aggiunge la generosità della custodia di ricarica. Dotata di una batteria integrata, laè in grado dicompletamente gli auricolari per ben 3 volte consecutive. Ciò significa che, partendo da una custodia completamente carica e sfruttando tutti i cicli di ricarica, si ottiene un'autonomia complessiva di ben

Questa caratteristica rende gli Aurvana Ace 2 ideali per gli utenti che trascorrono molto tempo fuori casa e che necessitano di auricolari sempre pronti all'uso, senza la preoccupazione di rimanere improvvisamente senza carica. Inoltre, Creative ha implementato la tecnologia di ricarica rapida, che consente di ottenere ben 1 ora di riproduzione con soli 10 minuti di ricarica. Questa funzione si rivela preziosa in situazioni di emergenza, quando la batteria degli auricolari sta per esaurirsi e si ha poco tempo a disposizione. Per quanto riguarda la ricarica vera e propria, la custodia può essere ricaricata tramite un cavo USB-C standard, incluso nella confezione di vendita. In alternativa, è possibile sfruttare la comodità della ricarica wireless Qi, sempre più diffusa su smartphone e dispositivi di ultima generazione. Infine, è importante sottolineare che l'autonomia effettiva può variare leggermente a seconda del volume di ascolto, del tipo di codec utilizzato e dell'attivazione o meno della cancellazione del rumore. Tuttavia, Creative fornisce cifre realistiche e affidabili, così da consentire agli utenti di pianificare l'utilizzo degli auricolari in base alle proprie necessità .

Conclusioni

sono auricolari truedi fascia alta che offrono un'esperienza audio ottima. La qualità del suono è il loro punto di forza, grazie all'utilizzo di innovativi drivere al supporto per codec audio avanzati. Le funzionalità avanzate come ladel rumore ibrida e la modalitÃcompletano un pacchetto già ricco. Tuttavia, avvolte gli alti tendono a prendere il sopravvento. Al netto di questo chi è alla ricerca diche offrono un suono di alta qualità e un design elegante troverà nelle Creative Aurvana Ace 2 una scelta da non sottovalutare.

Voto 9/10

Sito ufficiale Creative: https://us.creative.com/p/headphones-headsets/creative-aurvana-ace-2

Pro

Qualità audio ottima

Driver xMEMS innovativi

Codec audio avanzati

Cancellazione del rumore efficace

Modalità Ambient

Design elegante e confortevole

Buon rapporto qualità prezzo