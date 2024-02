Creative Pebble X Plus Recensione

Oggi vi parlo del sistema 2.1 Creative Pebble X Plus. Questi Altoparlanti rappresentano l'evoluzione della rinomata serie Pebble, offrendo un'esperienza audio 2.1 ricca, coinvolgente e impreziosita da un'illuminazione RGB personalizzabile che aggiunge un tocco di stile alla scrivania. In questa recensione analizzeremo ogni aspetto di questi altoparlanti, dalle caratteristiche tecniche al design, fino alle prestazioni audio e all'esperienza d'uso. Dopo averle provate affondo, ecco la recensione

Design e Costruzione

si distinguono per un design elegante e minimalista, con linee arrotondate e una finitura opaca che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. I satelliti, inclinati di 45 gradi per un'erogazione del suono ottimale, sono realizzati in plasticadi alta qualità, mentre ilpresenta una struttura in legnoche garantisce una migliore riproduzione delle basse frequenze. La manopola del volume integrata sul satellite destro consente un controllo preciso e intuitivo del volume, mentre un pulsante dedicato permette di attivare o disattivare l'illuminazione

Qualità Funzionalità e Uso

Nonostante le dimensioni compatte, i Creative Pebble X Plus offrono un'esperienza audio sorprendentemente ricca e potente. I driver full-range da 2,75" dei satelliti riproducono con chiarezza e dettaglio le frequenze medie e alte, mentre il subwoofer down-firing da 4" aggiunge profondità e corpo alle basse frequenze. L'audio è ben bilanciato e offre un'ampia gamma sonora, ideale per tutti i tipi di ascolto. La potenza è più che sufficiente per la maggior parte delle esigenze, garantendo un suono nitido, coinvolgente che anche a volumi elevati non distorce mai. L'illuminazione RGB personalizzabile dei Creative Pebble X Plus rappresenta un tocco di stile che aggiunge un'atmosfera suggestiva alla scrivania.

Tramite un tasto è possibile scegliere tra sette modalità preimpostate o creare la propria combinazione di colori utilizzando l'App Creative per dispositivi mobili. L'illuminazione può essere sincronizzata con la musica o impostata su una modalità statica. I Creative Pebble X Plus sono estremamente facili da utilizzare. La configurazione è semplice e immediata: basta collegare i satelliti al subwoofer e al computer tramite il cavo USB-C in dotazione. L'alimentazione avviene tramite USB eliminando la necessità di un adattatore di corrente separato. I controlli integrati sono intuitivi e consentono di gestire facilmente il volume e l'illuminazione RGB. L'app Creative offre ulteriori opzioni di personalizzazione, come la regolazione del livello dei bassi e la creazione di effetti di illuminazione sincronizzati con la musica.

PC e Mac con porte USB-C o USB-A.

Dispositivi Bluetooth 5.3.

Dispositivi audio con jack da 3,5 mm.

Immergersi nell'azione

Chi cerca un set di altoparlanti da gaming per musica e per i film troverà nei Creative Pebble X Plus la scelta perfetta. I bassi potenti e gli alti cristallini catapultano l'utente nel cuore del gioco, mentre l'illuminazione RGB personalizzabile crea un'atmosfera coinvolgente. Dal rombo dei motori in Gran Turismo 7 alle epiche battaglie di God of War Ragnarök, ogni dettaglio sonoro prende vita con una chiarezza e una potenza sorprendenti. Ho testato i Pebble X Plus con una varietà di titoli, tra cui Battlefield 2042, COD MW 3 e molti altri, e sono rimasto sbalordito dalla qualità audio in ogni genere di gioco. I Pebble X Plus sono perfetti anche per la musica e i film. L'ampio palcoscenico sonoro e la riproduzione fedele di diverse frequenze esaltano l'esperienza di ascolto, sia che si ascolti musica o che si guardi un film.

Conclusione

I Creative Pebble X Plus si confermano, per la fascia di prezzo, un'eccellente scelta per chi desidera un sistema di altoparlanti 2.1 compatto, elegante e performante. Offrono un'esperienza audio ricca e coinvolgente con una buona dose di stile grazie all'illuminazione personalizzabile. La facilità d'uso, la connettività USB-C e l'App Creative per la personalizzazione completano un quadro già positivo. Consigliati!

Voto 9/10

Design elegante e minimalista

Qualità del suono eccellente

Subwoofer potente

Illuminazione RGB personalizzabile

Facilità d'uso

Connessione USB-C

App Creative per la personalizzazione

L'uscita audio solo stereo

Lunghezza cavo tra i satelliti è fissa

Non è presente un telecomando

Caratteristiche Tecniche:

Sistema di Altoparlanti 2.1• Risposta in frequenza 45–20,000 Hz Illuminazione • RGB fino a 16,8 milioni di coloriOpzioni di Connettività• Audio e Alimentazione USB• Bluetooth 5.3• AUX-in da 35 mm• Porta per Cuffie a 4 Poli• Porta per Microfono a 3 PoliDimensioni• Altoparlante: 1392 x 136.5 x 1318 mm• Subwoofer: 156 x 156,4 x 158,5 mmPotenza di Uscita• Potenza Totale del Sistema: Fino a 15WRMS(USB-C da PC)Pico di Potenza: Fino a 30W• Potenza Totale del Sistema: Fino a 3OWRMS(alimentatore USB)Pico di Potenza: Fino a 60WDriver• Driver per altoparlanti full-range da 275"con subwoofer da 3,5" + Doppi radiatoripassiviModalità a Guadagno Elevato• AutomaticoTecnologie Audio• BassFIex• Acoustic Engine• EQ• Dialog+Piattaforme SupportateWindows PCMacPS5/PS4 Nintendo Switch, Smartphone (tramite Bluetooth) Dimensioni (L x P x A)Subwoofer: 156 x 156.4 x 158.5 mmSinistra: 139.2 x 136.5 x 131.8 mm Destra: 139.2 x 136.5 x 131.8 mmPesoSinistra: 575g, Destra: 575g, Subwoofer: 1700g