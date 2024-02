Nuova Serie per le casse Creative Pebble X

Creative presenta gli ultimi altoparlanti da tavolo che illuminano l’esperienza di ascolto con una qualità audio eccezionale, connettività perfetta e un tocco di brillantezza RGB.

Creative Technology annuncia oggi, le ultime nate dell'acclamata serie Pebble. Questi altoparlanti splendidamente sintonizzati sono progettati per trasformare le postazioni di lavoro o di qualsiasi configurazione in un santuario sonoro coinvolgente. Vantando un'impressionante potenza RMS fino a 30 W e una potenza di picco fino a 60 W, sia gli altoparlanti 2.0 che 2.1 promettono un'esperienza di ascolto superiore per musica, film e giochi. Oltre alla loro capacità audio, questi ultimi altoparlanti stupiscono con un'illuminazione RGB personalizzabile, consentendo di creare uno spettacolo di luci pulsanti adatto a qualsiasi stato d'animo. Insieme alle modalità cablate e wireless, questi ultimi altoparlanti rappresentano una scelta eccellente per chi cerca un aggiornamento audio desktop premium.

La firma Sonora di Pebble

La serie Creative Pebble X fa il suo debutto, racchiudendo una potente potenza audio con driver full-range da 2,75" ottimizzati e personalizzati per un'esperienza di ascolto davvero coinvolgente. Entrambi i modelli vantano l'iconico design rialzato a 45°, meticolosamente angolato per un'esperienza di ascolto ottimizzata.

Portando l’audio a un livello superiore, Creative Pebble X Plus sfoggia un elegante subwoofer con doppi radiatori passivi, progettato per essere sufficientemente compatto da adattarsi perfettamente a qualsiasi configurazione della scrivania. Con funzionalità aggiuntive come Dialog+ e BassFlex, questi ultimi altoparlanti possono offrire bassi potenti e dialoghi parlati cristallini senza compromettere il volume.

Nonostante il loro ingombro ridotto, questi altoparlanti possono avvolgere con una potenza acustica in uscita che arriva fino a 15 W RMS e un picco di 30 W quando collegati a una porta del PC. Se collegati a un adattatore PD da 30 W (o superiore), questi altoparlanti brillano davvero poiché possono fornire una potenza di picco fino a 60 W, liberando tutto il loro potenziale audio per un'esperienza di ascolto eccezionale.

Illumina il tuo palcoscenico sonoro senza sforzo

Da oggi si può sperimentare un'esplosione di colori con l'illuminazione RGB personalizzabile, con una tavolozza di 16,8 milioni di tonalità e sei preimpostazioni integrate. È un modo divertente di personalizzare i propri spazi di lavoro, abbinando i loro stili unici per un'esperienza audiovisiva coinvolgente.

Anche la connettività è semplicissima da realizzare, con il supporto per le modalità cablate e wireless, inclusa la riproduzione audio USB, Bluetooth 5.3 e una porta di ingresso AUX universale da 3,5 mm. Inoltre, le doppie porte per cuffie e microfoni aggiungono comodità per le comunicazioni e l'ascolto privato fino a tarda notte.

Per sfruttare tutto il potenziale degli altoparlanti, è possibile scaricare l'app Creative su Windows, che garantisce l'accesso alle tecnologie audio Sound Blaster Acoustic Engine, come Surround, Smart Volume, Bass, Crystallizer ed EQ. È possibile anche personalizzare l'illuminazione RGB e altre funzionalità utilizzando i moduli dell'app Creative, disponibili su Windows, Apple App Store e Google Play Store.

Prezzi e Disponibilità

Creative Pebble X ha un prezzo di EUR 99,99 ed è disponibile per il preordine su Creative.com.

Per ulteriori informazioni, visitare https://creative.com/PebbleX