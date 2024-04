GTA Online: tutti i vantaggi dell'abbonamento GTA+

Ottieni un massimo di 5.000.000 di GTA$ extra in GTA Online fino all'estate, più altro ancora in arrivo

Fin dalla sua introduzione, avvenuta con GTA Online su PS5 e Xbox Series X|S,l'abbonamento GTA+ è stato il modo migliore per elevare al massimo l'esperienza di gioco con GTA Online su queste piattaforme. GTA+ offre una serie di vantaggi di primo livello per qualsiasi giocatore, come veicoli di pregio, sconti sull'acquisto di veicoli, verniciature speciali Camaleonte, comode proprietà e relative modifiche, completi e livree esclusivi in gioco, un assortimento di bonus in GTA$ e RP, sconti e molto altro.

Gli abbonati a GTA+ hanno anche accesso a un assortimento a rotazione di titoli classici di Rockstar Games disponibile su console e dispositivi mobili con la libreria di Giochi inclusi con GTA+. Di recente abbiamo aggiunto Red Dead Redemption, con accesso a Undead Nightmare, alla fantastica raccolta Giochi inclusi con GTA+, con altri classici di Rockstar come L.A. Noire e Bully in arrivo entro la fine dell'anno.

L'abbonamento GTA+ include anche il Vinewood Club, un impianto unico nel suo genere con diversi comfort introvabili altrove. Approfitta di una selezione a rotazione di veicoli premium nell'autosalone del Vinewood Car Club, acquistabili a prezzo scontato e consegnati direttamente alla tua posizione in Freemode. Gli abbonati a GTA+ ottengono anche 100 slot per i veicoli personali nell'ampio garage del Vinewood Club nel centro di Los Santos.

Più avanti nell'anno arriveranno anche altre novità dal Vinewood Club, tra cui l'aggiunta di un'autofficina nel garage del Vinewood Club e una nuova app in gioco per gli abbonati che renderà ancora più facile usufruire dei vantaggi unici del club.

Inoltre, siamo lieti di annunciare che da aprile ad agosto tutti gli abbonati a GTA+ riceveranno un bonus mensile extra di 1.000.000 di GTA$, accreditato mensilmente insieme ai consueti 500.000 GTA$ sul loro conto presso la Maze Bank immediatamente dopo la fatturazione mensile.

In più, non perdere l'opportunità di assicurarti una nuova supercar bonus con l'importante aggiornamento estivo di GTA Online.