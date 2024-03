GTA Online: abbandonati al caos di Guerriglia motorizzata e ottieni GTA$ e RP doppi

L'aria è pregna dell'odore del gasolio bruciato. Le esplosioni echeggiano per le strade. Lanciati con il paracadute in una caotica e furibonda mischia a base di armi pesanti e veicoli armati. Guerriglia motorizzata premierà tutti, dai vincitori ai primi a tirare le cuoia, con GTA$ e RP doppi fino al 27 marzo.

Ottieni la Maglietta HVYAcquista l' HVY APC (veicolo militare), l' HVY Insurgent pick-up (fuoristrada) o l' HVY Chernobog (veicolo militare), disponibili questa settimana da Warstock Cache & Carry con il 40% di sconto, per ricevere la Maglietta HVY . Questo capo senza fronzoli è perfetto per pubblicizzare l'organizzazione che ha realizzato alcune delle macchine più formidabili del settore militare. GTA$ e RP doppi nelle gare driftDestreggiati tra strette curve e ostacoli per ottenere punti nelle gare drift , che ora offrono GTA$ e RP doppi . Per avviare le gare, raggiungi l'indicatore della serie fuori dall'Autoraduno di LS o entra in quest'ultimo e parla con l'organizzatore di gare. GTA$ e RP doppi in Fotografia naturalisticaScatta foto di specie animali comuni e non su PlayStation 5 e Xbox Series X|S per ottenere GTA$ e RP doppi nelle tue avventure dedicate alla Fotografia naturalistica . Completando la sfida fotografica Immortala gli animali otterrai il completo Zoofilo . In più, fotografando un animale durante la sfida, sbloccherai per l'acquisto il Declasse Park Ranger (SUV). Controlla le email sul tuo iFruit o vai al cartellone dell'ufficio turistico di LS sulla tua mappa per iniziare. Obiettivi dei Furti dello sfasciacarrozzeVisita il tuo sfasciacarrozze per consultare i più recenti bersagli selezionati dai cugini Amir: Willard Eudora (muscle car) Truffade Z-Type (sportiva classica) Dewbauchee Vagner (supercar) Se ancora non possiedi uno sfasciacarrozze approfitta dello sconto del 25%, valido fino al 27 marzo, su questa proprietà e sui relativi potenziamenti e modifiche. Opportunità di questa settimana Autosalone Premium Deluxe MotorsportVisita l'autosalone Premium Deluxe Motorsport per esaminare la nuova selezione di veicoli di Simeon: Benefactor Stirling GT (sportiva classica) Frontiera del Canis Seminole (SUV) Cliffhanger occidentale (moto) Hijak Ruston (sportiva) La bici del ratto occidentale (moto) Autosalone Luxury AutosAmmira in vetrina la nuova coppia di veicoli esposta all'autosalone Luxury Autos: l’ Albany Cavalcade XL (SUV) e la Fathom FR36 (coupé). Veicolo trofeo dell'Autoraduno di LS e area di provaPiazzati ai primi 3 posti nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per due giorni consecutivi per vincere il Vapid Winky (fuoristrada). Fai un giro sui tre veicoli di prova della settimana: la Annis S80RR (supercar), la Benefactor Schafter LWB (sportiva) e la Grotti Cheetah (supercar), visitando l'area di prova all'interno dell'Autoraduno di LS. Veicolo di prova premiumHao, notando l'aumento di veicoli armati sulle strade, ha escogitato una nuova variante della Pegassi Ignus armata (supercar), un'elegante due porte dotata di minigun e disturbatore di frequenze che riesce a bilanciare estetica, funzionalità e potenza di fuoco. Veicolo da primo premio della settimanaFai girare la ruota fortunata nel Casinò e Resort Diamond per provare a vincere il primo premio della settimana, l’ HVY Nightshark (fuoristrada). Se hai prenotato la tua Obey 8F Drafter (sportiva) gratis, puoi riscattare gratuitamente quest'auto sportiva fino al 3 aprile sul sito in gioco di Legendary Motorsport. SCONTI Sfasciacarrozze – 25% di sconto Migliorie e modifiche dello Sfasciacarrozze – 25% di sconto B-11 Strikeforce (aereo) – 40% di sconto HVY APC (veicolo militare) – 40% di sconto HVY Chernobog (veicolo militare) – 40% di sconto HVY Insurgent pick-up (fuoristrada) – 40% di sconto Mammoth Patriot Mil-Spec (fuoristrada) – 30% di sconto Pegassi Ignus armata (supercar) - 30% di sconto Inventario e sconti del Furgone delle armiMazza da baseball | Mitra tattico | Empia devastatrice | Fucile di precisione (30% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Fucile a pompa (30% di sconto) | Manganello | Fucile d'assalto | Gas lacrimogeno | Tubi bomba | Bombe adesive | Giubbotti antiproiettile