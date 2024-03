GTA ONLINE: GTA$ e RP doppi nelle sfide e negli eventi Freemode

Inoltre, ricompense triple su una nuova serie della comunità, bonus in bottini sepolti, relitti, Sumo (Remix) e altro

L'azione entra nel vivo! Buttati nel caos delle sfide e degli eventi Freemode che forniscono ricompense doppie. Questo vuol dire che questa settimana gli abbonati a GTA+ otterranno GTA$ e RP quadrupli, quindi tieni gli occhi aperti nelle tue sessioni di GTA Online.

GTA$ e RP tripli in bottini sepolti e relitti

Passa al setaccio le spiagge e le acque che circondano la città per trovare relitti e bottini sepolti nascosti a Cayo Perico e ricevere GTA$ e RP tripli fino al 3 aprile.

Autoraduno privato gratuito nell'Autoraduno di LS

Una volta raggiunto il livello di reputazione 20, parla con Mimi all'Autoraduno di LS per organizzare un autoraduno privato, invitare gli amici, personalizzare le decorazioni e goderti le comodità (inclusa l'officina e l'area di prova) gratis fino al 3 aprile.

GTA$ e RP doppi in Sumo (Remix)

Schianta, sbatti e strapazza i nemici per farli uscire da una zona sicura in movimento in Sumo (Remix) per ottenere ricompense doppie durante questa settimana.

GTA$ e RP tripli nella serie della comunità

La serie della comunità è un insieme delle migliori creazioni della community di GTA Online, che si tratti della ricostruzione di una sparatoria nel selvaggio west o di una corsa a ostacoli ad alta velocità.

Mostra alla community di GTA Online di che pasta sei fatto e questa settimana crea un'attività nel Creatore per ricevere la ricompensa della sfida settimanale da 100.000 GTA$. E ricorda di aggiungere il tag #CommunitySeries alla tua attività per permetterci di darle un'occhiata.

(JJ) Dune Warz 4 di OG-Simpson

Questo Last Team Standing è una sfida Dune contro Dune ambientata in un'area ad alta quota con buche e salti in mezzo. Sfrutta la gravità e il peso del tuo veicolo per far cadere gli avversari dalla piattaforma verso una sconfitta inevitabile.

‘Flens’ Mafia Rugby di OldFlens

In questa nuova sfida rugbystica, fino a quattro squadre devono sfruttare ingegno, agilità e tirapugni per difendere quanti più obiettivi possibile in una versione sportiva di Re della collina a squadre.

[CMJ] Runners VS Hellfire di Camaji

Supera le stock car e affronta un percorso a ostacoli a piedi per cambiare le sorti dello scontro e prendere una Oppressor Mk II in questo LTS ad alta velocità.

Hang Time II di Ghost1982w

Gli amanti del brivido hanno trovato pane per i loro denti: enormi salti dopo aver preso delle rampe ad alta velocità per arrivare sulla pista di una gara stunt. Prepararsi al decollo.

Straightalator Dunes di Shfishp

Premi l'acceleratore e sfrutta scie e spinte per portare la tua MTL Dune in pole in questa gara stunt.

Stunt over the Sea di MainValentino

Sorvola l'oceano Pacifico in questa gara stunt con scorciatoie opzionali e deviazioni utili a rosicchiare secondi preziosi sul tempo di arrivo.

Western di VoltycQc

Questo deathmatch a squadre ricrea la tensione e la posta in gioco di un classico duello nel selvaggio west, con pochissimi posti per ripararsi dai colpi in arrivo.

Red Dead Redemtpion è stato aggiunto ai Giochi inclusi con GTA+

Di recente questa settimana,Red Dead Redemption e Undead Nightmare sono stati aggiunti alla libreria dei Giochi inclusi con GTA+, dove gli abbonati a GTA+ possono scaricare e giocare a un assortimento di classici titoli di Rockstar Games, a rotazione, con il loro abbonamento attivo.

Scopri i dettagli e i link per scaricare i nuovi Giochi inclusi con GTA+ sulsito ufficiale.

Premium Deluxe Motorsport

Visita l'autosalone Premium Deluxe Motorsport in qualsiasi momento della settimana per guardare da vicino la selezione di auto di lusso di Simeon:

Gallivanter Baller LE (SUV)

LCC Innovation (moto)

Benefactor XLS (SUV)

Canis Kalahari (fuoristrada)

Western Zombie Bobber (moto)

Autosalone Luxury Autos e altro ancora...

Non lasciare che i tuoi sogni restino tali: dai un'occhiata alla vetrina dell'Autosalone Luxury Autos di Rockford Hills per ammirare la Fathom FR36 (coupé) e l’Albany Cavalcade XL (SUV) con livree appariscenti e aggiungerle alla tua collezione.

Obiettivi per i Furti dello sfasciacarrozze: Albany Cavalcade XL (SUV) | Grotti GT500 (sportiva classica) | Pfister Comet S2 Cabrio (sportiva)

Scopri i nuovi esperimenti di personalizzazione di Hao con il veicolo di prova premium della settimana: una Bravado Buffalo EVX (muscle car, 30% di sconto).

Vinci per due giorni consecutivi nelle serie di gare dell'Autoraduno di LS per ottenere la Western Rampant Rocket (moto). I membri dell'Autoraduno di LS possono provare la Överflöd Entity XF (supercar), la Progen GP1 (supercar) e la Albany Alpha (sportiva) nell'area di prova durante questa settimana.

Gira la ruota fortunata nel Casinò e Resort Diamond per provare a vincere il primo premio della settimana: Vapid Slamtruck (veicolo di servizio).

E se hai prenotato la tua Obey 8F Drafter (sportiva) gratuita, puoi riscattarla dal sito di gioco di Legendary Motorsport fino al 3 aprile.

SCONTI

Mammoth F-160 Raiju (aereo) – 30% di sconto

BF Ramp Buggy (fuoristrada) – 30% di sconto

Bravado Buffalo EVX (muscle car) – 30% di sconto

Declasse Granger 3600LX (SUV) – 30% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Mazza da baseball | Cannone a rotaia (50% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Mitra da combattimento | Fabbricavedove | Fucile da battaglia | Fucile militare | Pistola da combattimento (40% di sconto) | Fucile da cecchino | Mine di prossimità | Bombe adesive | Molotov | Giubbotto antiproiettile