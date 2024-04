NBA 2K24 Stagione 6 a partire dal 5 aprile

Shai Gilgeous-Alexander è il protagonista della stagione con nuovi contenuti, ricompense e molto altro ancora

Oggi 2K ha rivelato che la Stagione 6 di NBA 2K24 presenterà nuovi aggiornamenti per La mia CARRIERA, MyTEAM e The W Online, introducendo novità e ricompense per i fan in vista dei playoff dell’NBA.

Nella Stagione 6 di NBA 2K24, i giocatori sono incitati a imitare lo stile e l'approccio al basket di Shai Gilgeous-Alexander, star degli Oklahoma City Thunder e tiratore eccellente, esprimendosi con classe dentro e fuori dal campo. Durante la Stagione 6, i giocatori potranno ottenere nuovi premi all’interno del gioco e grazie all’app NBA® 2K24: MyTEAM, oltre a vivere tutti gli eventi in programma in LA CITTA’ e Nel Quartiere.

La mia CARRIERA aggiunge ricompense futuristiche e grintose, insieme a nuovi contenuti. Le ricompense includono un'acconciatura alla moicana Blonde di livello 25, un Go-Kart di livello 30, una tuta da gara di livello 35 e molto altro ancora. Sfreccia in LA CITTA’ o Nel Quartiere e lanciati con la tua tuta spaziale Mech di livello 39 durante la Stagione 6.

MyTEAM : la Stagione 6 include carte rare da guadagnare, a partire dalla carta Free Agent Chet Holmgren di livello 1, valutata 98 in totale. La Stagione MyTEAM 6 includerà anche un Patty Mills Diamante, un Jordan Poole Diamante Rosa di Livello 20 e un Shai Gilgeous-Alexander Materia Oscura di livello 40.

The W Online offre competizione e divertimento mentre ci prepariamo all'attesissimo Draft WNBA 2024. Completate le sfide e guadagnate XP per ottenere premi come una maglia A'ja Wilson Edizione Heroine, una carta MyTEAM Dallas Wings, una maglietta storica Noelle Quinn e altro ancora.

Season Pass le novità includono 40 oggetti gratuiti sbloccabili nel corso della Stagione; il Season 6 Pro Pass sblocca altri 40 livelli con contenuti premium, tra cui la carta MyTEAM Pro Pass Materia Oscura di Shai Gilgeous-Alexander, una Tuta Mech per new gen, fino a 45.000 VC, potenziamenti delle abilità e molto altro ancora! I giocatori possono anche godersi Paolo

Banchero versione Galaxy Opal come ricompensa automatica MyTEAM, oltre ai pantaloncini strappati con patchwork e una giacca con cerniera che può essere indossata in tre modi.

Per tutti i dettagli sulla Stagione 5 di NBA 2K24, consultate l'ultimo Courtside Report. NBA 2K24 è attualmente disponibile per PlayStation 5 e PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One, Nintendo Switch e PC.