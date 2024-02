88rising debutta in NBA 2K24

2K ha annunciato oggi che il nuovo progetto inedito di 88rising 1999 WRITE THE FUTURE è disponibile in NBA 2K24 prima dell'uscita ufficiale dell'album il 9 febbraio 2024.

"Siamo entusiasti di presentare ai nostri giocatori la musica inedita di 88rising prima che chiunque altro possa ascoltare questi brani", ha dichiarato David Kelley, direttore delle partnership e delle licenze di 2K. "La colonna sonora di NBA 2K si è evoluta in una piattaforma di scoperta di nuove canzoni e nuovi artisti, con alcuni dei musicisti più famosi al mondo, insieme alle nuove stelle nascenti, che scelgono di far debuttare i loro ultimi brani nel gioco prima di pubblicarli altrove".

I giocatori della community di NBA 2K24 hanno ascoltato le 13 canzoni del nuovo album 1999 WRITE THE FUTURE, oltre a due brani esclusivi e inediti:





? “rUN tHE FaDE” by 1999 WRITE THE FUTURE, Eyedress

? “SPIKY BOiz” by 1999 WRITE THE FUTURE, Ghostface Killah, Rich Brian, Smino, Surprise Chef ? “STeAKFACe**” by 1999 WRITE THE FUTURE, Phum Viphurit, Masiwei

? “silence STArEs me down” by 1999 WRITE THE FUTURE, Cuco, Rich Brian

? “L'Eggo MY EGO” by 1999 WRITE THE FUTURE, Rook Monroe

? “VOoDOo BOogie” by 1999 WRITE THE FUTURE, Tiger JK, yoonmirae

? “LiGhT rAiLs” by 1999 WRITE THE FUTURE, Rick Ross, Rich Brian

? “LONG in the tOOth” by 1999 WRITE THE FUTURE, De La Soul, Warren Hue (feat. Pos of De La Soul)

? “MiNt cHoCoLaTe” by 1999 WRITE THE FUTURE, BADBADNOTGOOD, Westside Gunn (feat. Conway the Machine)

? “a LEAp in tIME” by 1999 WRITE THE FUTURE, Dan The Automator,

? Del The Funky Homosapien

? “SLOPES” by 1999 WRITE THE FUTURE, Offset, Warren Hue

? “WOWoW!” by 1999 WRITE THE FUTURE, MILLI, Warren Hue

? “COuGhDrOPs” by 1999 WRITE THE FUTURE, Cuco, Warren Hue

? “FIJI” by 1999 WRITE THE FUTURE, Warren Hue

? “WAITING ON YoU” by 1999 WRITE THE FUTURE, SF4AM, Rook Monroe

Ascolta la playlist completa della

colonna sonora di NBA 2K24

su Spotify.

NBA 2K24

è attualmente disponibile per le piattaforme PlayStation 5 e PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One, Nintendo Switch e PC.