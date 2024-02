NBA 2K24 - MyTEAM Mobile

Il gioco mobile di 2K, scaricabile gratuitamente, permette ai giocatori di sincronizzare i progressi tra la console e i dispositivi mobili mentre giocano alle loro modalità MyTEAM preferite

NBA 2K24: MyTEAM, il gioco mobile scaricabile gratuitamente che offre la modalità MyTEAM per iOS e Android, è ora disponibile in tutto il mondo. Con NBA 2K24: MyTEAM, i giocatori possono creare la formazione dei loro sogni, scendere in campo in modalità singola e multigiocatore, guadagnare XP, raccogliere premi, completare le agende stagionali e molto altro ancora, grazie alla sincronizzazione dei progressi tra il dispositivo mobile e la console PlayStation o Xbox.

NBA 2K24: MyTEAM porta le caratteristiche MyTEAM, che i giocatori di NBA 2K conoscono e amano, dalla console al cellulare. I giocatori su iOS e Android saranno ora in grado di:

- Gioca a tutte le modalità MyTEAM - Con NBA 2K24: MyTEAM, i giocatori possono sperimentare le loro modalità MyTEAM preferite anche in movimento. Costruite un roster vincente di giocatori NBA di qualsiasi epoca in modalità giocatore singolo come Domination o portate la vostra partita online e gareggiate contro altri giocatori via mobile nelle modalità multiplayer. Sfidatevi nelle nuove modalità Salary Cap, Triple Threat, Domination, Clutch Time e Unlimited.

- Accedi a un gameplay NBA 2K di qualità in movimento - Con una grafica straordinaria, NBA 2K24: MyTEAM offre un gioco mobile ad alte prestazioni che offre ai giocatori un'esperienza di simulazione NBA radicata nel realismo. Personalizzate le impostazioni di controllo per il cellulare o collegate un controller PlayStation DualSense, un controller wireless Xbox o un altro controller compatibile per un'esperienza più autentica.

- Guadagna XP in movimento - Aumenta le opportunità di guadagnare XP giocando a NBA 2K24: MyTEAM in movimento. Grazie al sistema XP rinnovato in NBA® 2K24, semplicemente giocando a MyTEAM si guadagnano XP. Che si vinca o si perda, ad ogni partita che i giocatori completano farà avanzare di livello durante quella stagione.

- Non perderti mai un pacchetto - I giocatori possono richiedere le ricompense e acquisire gli ultimi giocatori NBA direttamente dal proprio dispositivo mobile, per non perdere mai un colpo, anche quando sono in viaggio.

- Sincronizza i progressi con la console o gioca in autonomia - NBA 2K24: MyTEAM offre la possibilità di sincronizzare i progressi della Stagione e del MyTEAM tra il gioco per cellulare e quello per console, accedendo con un account PlayStation o Xbox. In alternativa, i giocatori possono provare il gioco per cellulare come esperienza indipendente attraverso un account Apple o Google Play.

NBA 2K24: MyTEAM è sviluppato da Visual Concepts. Per maggiori informazioni, accedete al sito di NBA 2K24: MyTEAM Courtside Report o visitate l’Apple Store o il Google App Store.