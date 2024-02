NBA 2K24 Stagione 5: preparati per i playoff a partire dal 23 febbraio

Il fenomeno mondiale Bad Bunny scende in campo in NBA 2K24 con contenuti speciali per MyTEAM e La mia CARRIERA;

Devin Booker e il nuovo look dei Suns rendono ancora più caldi gli aggiornamenti di gioco, le ricompense, la musica inedita e molto altro ancora.

Oggi 2K ha rivelato che la Stagione 5 di NBA 2K24 presenterà nuovi aggiornamenti in La mia CARRIERA e MyTEAM per i fan che arriveranno dall'All-Star Weekend di venerdì 23 febbraio. Gli aggiornamenti includono:

• La mia CARRIERA aggiunge nuove ricompense, tra cui un costume da Mascotte di livello 20, un'acconciatura Smiley personalizzata di livello 26, un Jetpack nero su nero di livello 30, un Drift Trike motorizzato di livello 39 e altro ancora. I giocatori possono creare una vera e propria star utilizzando uno dei nuovi modelli del Il mio GIOCATORE che presentano personaggi attuali come Devin Booker, stelle classiche dell'NBA come Nick Van Exel e Dikembe Mutombo, e anche alcuni personaggi unici direttamente dalla Community di NBA 2K24.

• La Stagione 5 di MyTEAM introdurrà la nuova sede del MyTEAM Coliseum, un'enorme arena da 60.000 posti sbloccabile completando le varie missioni presenti nella modalità, per dimostrare di essere un vero Maestro di MyTEAM.

La Stagione 5 di MyTEAM includerà anche una carta allenatore Diamante Rosa Livello 25 di Pete Maravich e Diamante Livello 30 di Erik Spoelstra, oltre a un Free Agent di Livello 1 Kevin Durant e Livello 40 di James Harden, la prima Galassia Opale di Livello 40 di NBA 2K24.

• The W Online* ha come protagoniste Sabrina Ionescu e Becky Hammon, ex giocatrici del college, al fine di commemorare l'avvicinarsi della stagione dei college hoops e la crescente attesa per il Draft WNBA del 2024. La quinta stagione di The W Online introduce nuovissimi premi e sfide avvincenti, come una maglia Sabrina Ionescu Heroine Edition, una carta allenatore MyTEAM Becky Hammon, una carta scarpa MyTEAM Sabrina e molto altro ancora.

• Bad Bunny, uno dei più grandi artisti musicali del pianeta, arriva in NBA 2K24. 18 canzoni tratte dal suo ultimo album, Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana, saranno aggiunte alla colonna sonora di NBA 2K24, oltre a ricompense speciali per La mia CARRIERA e MyTEAM. Nell'ambito della serie Crossover MyTEAM, i giocatori possono completare la sfida Bad Bunny Spotlight e aggiungere l'artista alla propria formazione. Saranno inoltre disponibili due carte maglia Bad Bunny e un campo da gioco Bad Bunny da aggiungere alla propria collezione MyTEAM. In La mia CARRIERA, i giocatori possono rappresentare la squadra di basket portoricana di Bad Bunny, Los Cangrejeros de Santurce, con una speciale maglia Il mio GIOCATORE da indossare nella Città e nel Quartiere.

• Le aggiunte al Season Pass** includono il Pro Pass Galassia Opale di Zion Williamson come ricompensa automatica. Il Pro Pass garantisce inoltre l'accesso a 40 livelli aggiuntivi di ricompense premium, tra cui la benda per l’occhio della Stagione 5, la carta Pro Pass Galassia

Opale di James Harden, il casco bianco da astronauta, il Drift Trike motorizzato Skin Premium e molto altro ancora!

Per tutti i dettagli sulla Stagione 5 di

NBA 2K24

, consultate l'ultimo

Courtside Report

.

NBA 2K24

è attualmente disponibile per PlayStation 5 e PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One, Nintendo Switch e PC. Per ulteriori informazioni, visitare il

sito ufficiale

del gioco.