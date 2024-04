Red Dead Online:Bonus eventi Free Roam e altro

ESPLORA LA FRONTIERA CON BONUS NEGLI EVENTI FREE ROAM, NELLE MISSIONI VIA TELEGRAMMA E ALTRO

Dalle gare di tiro con l'arco alla conquista dei territori, glieventi Free Roam sono un ottimo modo per iniziare a conoscere la frontiera se non hai mai giocato a Red Dead Online, e forniscono anchePE quadrupli fino al 29 aprile.

Metti alla prova il tuo spirito imprenditoriale aiutando persone vicine e lontane nellemissioni Free Roam e riceverai RDO$ e PE tripli per i tuoi sforzi.

Questo mese sarà anche più facile con il Viaggio rapido gratuito per tutti.

RDO$ E PE TRIPLI NELLE MISSIONI VIA TELEGRAMMA

Le missioni via telegrammati danno la possibilità di mettere alla prova le tue abilità e guadagnare un sacco di soldi mentre dispensi la tua forma di giustizia personale sotto forma di furto di cavalli e gemme preziose. Se non l'hai già fatto, raccogli i telegrammi dall'ufficio postale o dalla cassetta di sicurezza dell'accampamento, poi apri il Menu giocatore per avviare le missioni via telegramma e ottenereRDO$ e PE tripli per tutto il mese.

Inoltre, completa una qualsiasi missione via telegramma diUna nuova fonte di impiego per ricevere una Mappa del tesoro: Tumbleweed nord.

RDO$ E PE TRIPLI NELLE MISSIONI LA TERRA DELLE OPPORTUNITÀ

Metti le tue abilità al servizio di Jessica LeClerk per vendicare suo marito nelle missioni diLa terra delle opportunità e otterrai RDO$ e PE tripli fino al 29 aprile.

ORO E PE PER LE CARTE ABILITÀ DOPPI IN CHIAMATA ALLE ARMI

Non c'è tempo per rilassarsi quando terribili criminali sono alla continua ricerca della loro prossima conquista. Difendi gli avamposti vulnerabili e i cittadini innocenti da ondate di nemici in Chiamata alle armi e riceverai Oro doppio e PE per le Carte abilità doppi.

I giocatori tanto determinati da raggiungerel'ondata 10 in Chiamata alle armi riceveranno il Gilet Ortega rosso e arancione.

RICOMPENSE EVENTI FREE ROAM

Oltre a ottenere PE quadrupli in tutti gli eventi Free Roam, avviane uno entro il 29 aprile per ricevere le seguenti ricompense per ogni settimana del mese:

2-8 aprile: un paio di Guanti di pelliccia rossi e arancioni

9-15 aprile: un'Offerta per uno sconto del 40% su un miglioramento delle Carte abilità

16-22 aprile: un paio di Mini chaps in pelle neri

23-29 aprile: 3Bottiglie incendiarie e 3 Moonshine avvelenati

RICOMPENSE MENSILI

Completa 3 sfide giornaliere durante questo mese per ricevere un’Offerta per il 40% di sconto su un soprabito, Sigarettepremium e una Ricompensa da 5.000 PE.

Rimpingua il tuo arsenale acquistando una modifica per arma e riceverai50 munizioni veloci per armi a ripetizione e 50 per fucili a canna rigata. Inoltre, crea un oggetto nel negozio di Gus per ricevere un'Offerta per il 50% di sconto sul Revolver Navy.

RDO$ E PE DOPPI NELLE SERIE IN EVIDENZA

Tuffati a capofitto nelle modalità estreme, tra cui una resa dei conti che si svolge nello spietato stato del New Austin, nelleserie in evidenza di questo mese. Affronta uno qualsiasi di questi eventi per ottenereRDO$ e PE doppi fino al 29 aprile:

2-8 aprile: Si salvi chi può (Estrema)

9-15 aprile: Serie del New Austin (Estrema)

16-22 aprile: Serie di Rese dei conti (Estrema)

23-29 aprile: Serie Pro (Estrema)

ABITO GRATUITO ISPIRATO DALLA COMMUNITY

Indossa gratuitamente l'abito ispirato dalla community creato dall’utente di YouTubeRiding in Style: Wild West Fashion. Questo completo da pistolero combina le furtive sfumature scure con minacciose armi indossabili.

Riscatta gratuitamente questi articoli dai sarti aderenti e dalle pagine del Catalogo Wheeler, Rawson & Co. fino al 29 aprile:

Tornano per un periodo limitato il Soprabito Eberhart, i Pantaloni Carver, gli Stivali Strickland e il Cappello con gardenie, in vendita fino al 29 aprile.

AGGIORNAMENTI RECENTI

L'aggiornamento di manutenzione che abbiamo rilasciato recentemente migliora la sicurezza e la stabilità di Red Dead Online, oltre a correggere gli errori per cui i giocatori si bloccavano entrando nelle stalle o non riuscivano a chiamare cavalli e carri. Inoltre, la chat vocale adesso è disattivata di default. Per un elenco completo di correzioni e miglioramenti, dai un'occhiata al sito delSupporto di Rockstar.

SCONTI