Red Dead Online: bonus di Blood Money, Bonus per Posse e altro ancora

Avventurati nel mondo criminale di Saint Denis con i bonus di Blood Money

Ricompense doppie nei Contratti e nei Lavori di Blood Money, bonus per Posse e altro ancora

Il boss criminale Guido Martelli si riempie le tasche grazie al crimine organizzato della caotica frontiera. Il famigerato Angelo Bronte ha incaricato Martelli di reclutare uomini in gamba per lavori particolarmente delicati, da svolgere con discrezione e senza farsi scrupoli. Fai visita a Martelli a Saint Denis per offrire i tuoi servigi a questi sgradevoli individui con i Contratti di Blood Money , che offrono RDO$ e PE doppi fino al 1° aprile.

Dedica del tempo a svuotare bauli, frugare addosso ai cadaveri e saccheggiare accampamenti per trovare del Capitale, dato che le possibilità di recupero della valuta preferita dai criminali saranno maggiori per tutto il mese nei Contratti di Blood Money.

RDO$, Oro e PE doppi nei Lavori di Blood Money

Scambia il Capitale faticosamente recuperato con gli sconosciuti contrassegnati dall'icona Denaro sporco sulla tua mappa per intraprendere i Lavori di Blood Money. I Lavori, la cui difficoltà varia in base al Capitale investito, offrono questo mese RDO$, Oro e PE doppi, mettendo in palio ricompense degne di un simile rischio.

Bonus per Posse

Abbandona per un po' la vita da lupo solitario e gioca con dei compagni in una Posse permanente , con costi di creazione annullati e PE incrementati per i vostri sforzi collettivi. In più, completa un Lavoro di Blood Money qualsiasi insieme a una Posse permanente durante questo mese per ricevere la Bandana con motivi rossa. Partecipa con la Posse a una Serie in evidenza per ricevere un Poncho Prieto verde.

Tutte le offerte e le ricompense saranno consegnate entro le 72 ore successive al completamento.

Ricompense Blood Money

Completa un Crimine di Blood Money qualsiasi entro il 1° aprile per ricevere 2 Tonici miracolosi potenti e 50 munizioni veloci per pistola . Inoltre, completa un Lavoro di Blood Money qualsiasi durante questo mese per ricevere il Gilet Morales blu. Chi completerà un Contratto di Blood Money ogni settimana del mese riceverà:

5 – 11 marzo: 20 Coltelli da lancio avvelenati

12 – 18 marzo: Pantaloni Carver verdi

19 – 25 marzo: Mappa tesoro: Campo Guerra Civile

26 marzo – 1° aprile: un Cappello di alligatore beige

RDO$ e PE doppi nelle Serie in evidenza

Versa sangue, sudore e lacrime nelle versioni Estreme di varie modalità, tra cui Sparatorie a squadre e Nemico pubblico, nelle Serie in evidenza di questo mese. Partecipa a una delle seguenti attività per ottenere RDO$ e PE doppi fino al 1° aprile. Vinci in una Serie in evidenza qualsiasi di questo mese per ricevere una Bandoliera doppia Carbow beige.

5 – 11 marzo: Serie di Sparatorie a squadre (Estrema)

12 – 18 marzo: Serie di Saint Denis (Estrema)

19 – 25 marzo: Nemico pubblico (Estrema)

26 marzo – 1° aprile: Serie Pro (Estrema)

Abito gratuito ispirato dalla community

L'abito in evidenza ispirato dalla community a cura dell’utente di YouTube gamingflixx mette in mostra l'efficacia degli accessori ben coordinati. Il pratico completo è dotato di bretelle, fondina per l'arma e cappello per ripararsi dagli impietosi raggi del sole. Preleva gratuitamente i capi elencati in basso dai sarti aderenti e dalle pagine del Catalogo Wheeler, Rawson & Co. fino al 1° aprile:

In più, la Tuba di Armadillo e gli Stivali Bowyer sono di nuovo acquistabili dal catalogo Wheeler, Rawson & Co. , ma solo fino al 1° aprile.

Kit da mercenario

Questo mese i fuorilegge possono risparmiare 2 Lingotti d'Oro sul Kit da mercenario , un pacchetto che include la Bandana Fierro, pacchetti di munizioni e oggetti consumabili, e Capitale. Dagli un'occhiata da un ricettatore locale.

Sconti: