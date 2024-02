Red Dead Online: Bonus Cacciatori di taglie, Regali di San Valentino e molto altro

Porta giustizia e punisci personaggi senza onore nei panni del Cacciatore di taglie con licenza in Red Dead Online e approfitta di guadagni aumentati, ricompense e altri bonus disponibili fino al 4 marzo.





RDO$, Oro e PE doppi su tutte le taglie



Questo mese, riequilibra la bilancia della giustizia con tutte le taglie (normali, giocatori, famigerate e leggendarie) che forniscono RDO$, Oro e PE doppi a chi è abbastanza coraggioso da portare dentro dei ricercati, vivi o morti. Cerca la bacheca delle taglie più vicina per iniziare



Festeggia San Valentino



L'amore e il romanticismo sono difficili da trovare nel West e quindi vale la pena celebrarli. Gioca a Red Dead Online in qualsiasi momento della settimana di San Valentino (dal 13 al 19 febbraio) per ricevere in regalo tre Barrette di cioccolato, cinque Frecce incendiarie e la Bandana rossa con motivi.

Già che ci sei, aiuta il facoltoso Terrence O'Dowd a trovare la moglie rapita completando Amore e onore tra il 13 e il 19 febbraio per ricevere l'emote Confessione d'amore.

Vestiti con stile con capi d'abbigliamento in edizione limitata di nuovo disponibili, tra cui il Corsetto Chambliss, la Gonna con orlo rialzato, il Gilet Hopeman e i Chaps Griffith, disponibili all'acquisto fino al 4 marzo.





RDO$ e PE doppi nelle missioni Free Roam



Aiuta gli sconosciuti completando le missioni Free Roam durante questo mese per ottenere RDO$ e PE doppi fino al 4 marzo.





RDO$ e PE doppi in Caccia grossa e Caccia in branco



Unisciti agli altri Cacciatori di taglie accettando gli inviti a rintracciare diversi bersagli in un'ampia zona con Caccia in branco o cattura i sospetti che girano indisturbati in città durante Caccia grossa. Entrambi questi eventi Free Roam per Cacciatori di taglie forniscono RDO$ e PE doppi a tutti i partecipanti fino al 4 marzo.

Inoltre, questo mese partecipa a Caccia grossa o Caccia in branco per ricevere un’offerta per uno sconto del 40% su una Bandoliera singola.







Ricompense per i Cacciatori di taglie



Passa al setaccio la frontiera dando la caccia ai criminali e ottieni ricompense fino al 4 marzo. Gioca a Red Dead Online durante questo evento per ricevere della Carne di selvaggina di grossa taglia alla menta e 3 Bolas Brookstone per catturare meglio i bersagli. Anche spostarsi velocemente sulla mappa è una passeggiata: il viaggio rapido è gratuito.

Dimostra quanto vali raggiungendo la terza ondata di Chiamata alle armi per ricevere 10 Lingotti d'Oro di sconto sulla Licenza da Cacciatore di taglie II. Dal punto di vista morale, raggiungendo un basso livello di Onore durante il prossimo mese otterrai un paio di Guanti da bosco neri.

I Cacciatori di taglie che completano una taglia leggendaria ogni settimana del mese riceveranno:





6-12 febbraio: un’offerta per uno sconto del 40% sulla Postazione del Viaggio rapido per l’accampamento

13-19 febbraio: un paio di Pantaloni Grayshott rosa

20-26 febbraio: una ricompensa che ti permetterà di avere la mappa del tesoro di Ridgewood nord

27 febbraio - 4 marzo: un paio di Calze rammendate rosse

Riceverai le offerte e le ricompense entro 72 ore dal completamento.

13 - 19 febbraio: Territorio ostile, Scorribanda e Sparatoria (Estreme)

20 - 26 febbraio: Scorribanda e Bottino di guerra (Estreme)

27 febbraio - 4 marzo: Niente sprechi: coltelli da lancio, Scorribanda e Sparatorie (Estreme)

A group of people on stairs with flames and text Description automatically generatedRDO$ e PE doppi nelle Serie in evidenzaSpara, attacca e saccheggia per uscire da scenari pericolosi nelle Serie in evidenza di questo mese, con versioni Estreme di varie modalità pensate per spingere al limite le tue abilità e che ricompenseranno il tuo coraggio con RDO$ e PE doppi fino al 4 marzo:6-12 febbraio: Corsa alle armi a squadre (Estrema)Abito gratuito ispirato dalla communityL'utente di Reddit EinsamerWolf2000 ha creato l’abito ispirato dalla community del mese per i Cacciatori di taglie che vogliono andare a caccia di delinquenti. È un completo essenziale che instillerà il terrore nel cuore dei criminali più deboli e gli elementi seguenti sono tutti disponibili gratuitamente dai sarti aderenti e dal catalogo Wheeler, Rawson & Co. fino al 4 marzo:Cappello TilthamNastroCamicia comune (uomo) o Camicetta Iniesta (donna)Gilet sfarzosoGiacca Brakeman (uomo) o Giacca Hartell autunno (donna)Guanti da esternoPantaloni da città con risvoltoStivali HardieSconti:Licenza da Cacciatore di taglie— Sconto 5 Gold BarsEmote per i Cacciatori di taglie con Licenza — Sconto 40%Abiti per Cacciatori di taglie — Sconto 30%Verniciature e Carro da Cacciatore di taglie — Sconto 30%Lazo rinforzato — Sconto 30%Note per cartucce a espansione, freccia avvelenata, coltello da lancio avvelenato — Sconto 30%Cavalli Fox trotter del Missouri — Sconto 30%Bolas — Sconto 30%Fucili di precisione, armi da lancio e fondine mancine — Sconto 40%Vestiti e chaps — Sconto 40%