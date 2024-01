Red Dead Online: inizia l'anno con i Bonus per Naturalisti

Ottieni ricompense doppie nelle vendite di campioni per Naturalisti, RDO$ e PE tripli nelle vendite di pesce, un nuovo abito ispirato dalla community e altro ancora







I Naturalisti più avventurosi hanno tantissime opportunità per iniziare il nuovo anno fruttuosamente. Raccogli campioni, dai la caccia ad animali rari, fotografa animali sfuggenti e altro ancora per raccogliere i benefici dei bonus del nuovo anno.





Questo mese rendi omaggio a Madre Natura per ricevere svariate ricompense e oggetti collezionabili per i tuoi viaggi più audaci e per fronteggiare il gelo invernale, prendi parte alle Serie in evidenza, indossa gli abiti (ispirati dalla community) di un Naturalista appassionato e approfitta di tante altre opportunità valide fino al 5 febbraio.





BONUS PER NATURALISTI



Seda animali selvatici e rimpingua le tue tasche vendendo campioni all'ambientalista Harriet Davenport per ricevere RDO$ e PE doppi per l'incomodo.







Mettiti in evidenza come cacciatore nella tua cerchia di rivali abbattendo selvaggina di grossa taglia per ottenere punti validi ai fini della Sfida Caccia ad animali selvatici e RDO$ e PE doppi. Più grosso e raro è l'animale, più elevata sarà la ricompensa. Gli esploratori che al fucile preferiscono invece la macchina fotografica riceveranno RDO$ e PE doppi immortalando le varie creature che si aggirano per la mappa nell'evento Free Roam Fotografia naturalistica.





BONUS PER LA PESCA



Vendi il pescato del giorno al macellaio per ottenere RDO$ tripli sulle vendite di pesce. Inoltre, fino al 5 febbraio pesca persici dalle branchie blu, pesci gatto, salmoni e altri tipi di pesce nell'evento Free Roam "Sfida Pesca" per ottenere RDO$ e PE doppi.







RICOMPENSE PER NATURALISTI



Le opportunità abbondano questo mese, offrendo una varietà di ricompense per Naturalisti (e non solo) fino al 5 febbraio. I giocatori che effettuano l'accesso per giocare a Red Dead Online riceveranno una ricompensa per un Cambio di Onore gratis, un Tonico ingrassante e un Tonico dimagrante.





Gli intraprendenti Naturalisti che riusciranno a vendere un campione riceveranno la Mappa del tesoro di Hill Haven ovest, mentre quelli che ne venderanno 5 in una settimana otterranno il Soprabito da mattina nero e argento. Intanto, gli amanti degli animali che completeranno un round di Fotografo naturalista riceveranno una ricompensa di 5 Ferormoni di animale leggendario, mentre completando una missione di avvistamento di animali riceveranno uno sconto del 40% su un articolo per Naturalisti Principianti o Promettenti.





Inoltre, i giocatori che cattureranno o recupereranno un campione di un animale leggendario riceveranno le seguenti ricompense:





9-15 gennaio: sconto di 5 Lingotti d'oro sulle Note: Studi sul vitalismo

16-22 gennaio: sconto del 40% su un articolo per Naturalisti Affermati o Provetti

23-29 gennaio: Giacca Charro nera e rossa (uomo), Gonna con orlo rialzato rossa (donna)

30 gennaio - 5 febbraio: Cappello di procione beige

9-15 gennaio: Serie di conflitti (Ultimo superstite e Lo sport dei re)

16-22 gennaio: Serie di Invasioni (Estrema)

23-29 gennaio: Serie letale (estrema) (Niente sprechi: Tomahawk antico, Arco e frecce e Coltelli da lancio)

30 gennaio - 5 febbraio: Serie di Tumbleweed

Cappello di alligatore

Fazzoletto da collo

Gilet Mattock

Maglione di lana (donna) o Camicia di lana (uomo)

Soprabito a tubo invernale

Pantaloni da bandito

Mocassini a collo alto

Riceverai le offerte e le ricompense entro 72 ore dal completamento.RDO$, PE E ORO DOPPI NELLE SERIE IN EVIDENZAFino al 5 febbraio, fatti valere nella Serie in evidenza di questo mese, che include una grande varietà di modalità sparse per tutta la mappa, dopodiché metti alla prova le tue capacità in due Serie estreme per ottenere RDO$, PE e Oro doppi:ABITO GRATUITO ISPIRATO DALLA COMMUNITYL'abito da intrepido esploratore di questo mese, realizzato dal creatore jermainejey, offre comfort e stile ai Naturalisti desiderosi di confondersi con l'ambiente circostante con un occhio all'eleganza. Indossa i panni di un avventuroso amante della natura riscattando i seguenti oggetti presso i sarti aderenti o il Catalogo Wheeler, Rawson & Co. entro il 5 febbraio:Inoltre, presso i negozi locali sarà possibile acquistare due accessori a tempo limitato: i Guanti di pelliccia e gli Stivali Calhoun.