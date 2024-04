Conan Exiles si aggiorna con il quarto capitolo di Age of War

Conan Exiles continua ad aggiornarsi gratuitamente, questa è la volta di Age of War - Chapter 4, che aggiunge l'evento Sacred Hunt, il sistema Fatality e molto altro ancora!

Conan Exiles, il gioco di sopravvivenza open world ambientato nel mondo di Conan il Barbaro, sta per dare inizio al capitolo finale di Age of War, dopo il quale avrà luogo una nuova Era non ancora annunciata. Per questa epica conclusione, Funcom è orgogliosa di svelare diverse novità, tra cui un evento nuovo di zecca: Sacred Hunt, un viaggio pieno di prove selvagge legate al culto di Jhebbal Sag. Il Capitolo 4 amplia anche il sistema di epurazione, aggiunge un nuovissimo sistema di fatality e migliora il controllo dei seguaci e la progressione del Battle Pass.

Oltre ai contenuti gratuiti, sono stati introdotti un nuovo Battle Pass a pagamento e nuovi oggetti cosmetici del Bazaar, tra cui elementi di costruzione di Lost Dungeon, completi di un gargoyle di pietra, nuove emotes, decorazioni, animali domestici, armature, cosmetiche per le armi e altro ancora.

L'evento Sacred Hunt, con la sua nuova area hub, i nuovi nemici e una nuova storia, si avvale di altre caratteristiche introdotte in Age of War, come la Player Tavern. Questa segna una delle più recenti basi su cui potranno basarsi i futuri aggiornamenti, in cui nuovi personaggi provenienti da lontano potranno interagire con il giocatore. Se costruite la vostra taverna, uno di questi personaggi arriverà nel Capitolo 4, facendo luce sulla presenza di nuove strane bestie che si aggirano nelle terre selvagge. I seguaci sono un'altra componente che il Capitolo 4 ha migliorato, grazie a comportamenti, controlli e comandi più intuitivi.

Il mondo di Conan il Barbaro è brutale e con il nuovo sistema di Fatality lo sarà ancora di più. Grazie a questa funzione ispirata alle fatality di Age of Conan, i giocatori possono finire i nemici storditi con uno spettacolo sanguinoso grazie a una serie di nuove animazioni uniche, a seconda dell'arma utilizzata.

Anche il sistema di epurazione è stato ampliato. Uccidete potenti stregoni prima che scarichino una tempesta di meteore sulla vostra base e fermate i ladri scassinatori che aprono la strada al resto dell'epurazione. Utilizzate nuove difese, come la potente balista, per tenere a bada il nemico.

Per dare ai giocatori molta più libertà, il sistema di progressione del Pass Battaglia è stato rivisto, facendo sì che quasi tutte le azioni comuni del gioco forniscano esperienza Pass Battaglia, come la raccolta di risorse.

Da quando Conan Exiles ha introdotto il sistema delle Ere, sono stati aggiunti al gioco un'enorme quantità di contenuti gratuiti e di miglioramenti. Funcom è impaziente di continuare con la prossima Era, che verrà svelata prossimamente.

Age of War – Chapter 4 è ora disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox X|S, Xbox One, e Xbox Game Pass.