Conan Exiles - Age of War è qui!

L'invasione delle Exiled Lands è iniziata. Funcom è orgogliosa di annunciare che oggi è in arrivo il primo capitolo di Conan Exiles Age of War, con un aggiornamento gratuito ricco di funzionalità e un nuovo Pass Battaglia ricco di cosmetici.

Mentre l'antico e potente impero Stygian marcia sulle Exiled Lands, riunite il vostro clan con un emblema personalizzato da apporre su scudi e stendardi, setacciate la terra in cerca di tesori da esporre nel vostro caveau. In Age of War, l'effetto combinato dei miglioramenti alla resistenza, ai nemici e alle meccaniche di combattimento rende l'esperienza di combattimento notevolmente migliorata. Combattere per la propria vita in Conan Exilesè ora più gratificante che mai.

L'aggiornamento di oggi è il primo dei tre in arrivo in Age of Wared è completamente gratuito. I contenuti aggiuntivi a pagamento sono disponibili sotto forma di cosmetici attraverso il Battle Pass e il negozio di oggetti del Bazaar, e includono nuovi stili di componenti da costruzione, armature, armi, animali domestici, cavalcature e molto altro ancora!

Sono già state confermate diverse caratteristiche aggiuntive per i capitoli due e tre, tra cui epurazioni migliorate e ampliate, mercenari reclutabili, IA nemica potenziata e un'incursione PvE contro gli invasori Stygian, e tanto altro ancora.

Per celebrare il lancio, Conan Exiles può essere provato gratuitamente a partire da oggi su Steam, Xbox ed Epic Games Store, con sconti importanti sul gioco base, sull'espansione Isle of Siptah e su tutti i DLC! Ulteriori sconti sono disponibili per i membri di Xbox Game Pass e PlayStation Plus.





Steam: Free Week, 22 – 29 giugno. Fino al 60% di sconto.

Free Week, 22 – 29 giugno. Fino al 60% di sconto. Xbox: Free Play Days, 22 – 25 giugno. Fino al 60% di sconto + 10% per i membri.

Free Play Days, 22 – 25 giugno. Fino al 60% di sconto + 10% per i membri. PlayStation: Fino al 60% di sconto + 10% per i membri.

Fino al 60% di sconto + 10% per i membri. Epic Games Store: Free Week, 22 – 29 giugno. Fino al 60% di sconto.

Age of War, Capitolo 1 è disponibile ora su PC, PlayStation 4, Xbox X|S, Xbox One, e Xbox Game Pass.

