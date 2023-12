Conan Exiles aggiunge l'assedio PvE

Funcom è entusiasta di annunciare che Conan Exiles, il gioco di sopravvivenza open world in continua crescita e acclamato dalla critica, riceve oggi il terzo importante aggiornamento della stagione in corso: Age of War. Per la prima volta in assoluto, assediate una fortezza completamente distruttibile e affrontate il leader di un impero invasore. Guardate gli occhi della guerra nel trailer di lancio di oggi.

La fortezza, costruita con i pezzi da costruzione del giocatore, è completamente distruttibile, proprio come nel PvP. Tuttavia, in questo caso, il giocatore affronta un battaglione di soldati d'élite Stygian in uno scontro completamente PvE. Abbattete le mura con armi semplici, esplosivi o persino trabucchi, e preparatevi per affrontare il comandante degli Stygian.

Inoltre, i giocatori possono ora dare vita alle loro basi costruendo e aprendo la loro taverna personale. Una volta liberato il barista da un campo di epurazione nemico e portato nella vostra taverna, quest'area dinamica si riempirà col tempo di PNG che potrete assumere per farli unire ai vostri ranghi.

Viaggiate in una vasta regione selvaggia piena di pericoli e avventure in groppa al nuovissimo cammello, la terza cavalcatura esclusiva di Conan Exiles.

Il Capitolo 3 porta con sé il nuovo Pass Battaglia a pagamento e i cosmetici del Bazar, che consentono di espandere il set di costruzioni Aesir per creare le epiche case di legno della leggenda. Decorazioni uniche per le taverne, un set di dungeon ampliato, emotes, animali domestici, armature e armi cosmetiche e molto altro ancora.

E per qualcosa di completamente nuovo, prendete la colossale scacchiera, completa di pezzi a grandezza naturale, e sfidate amici e nemici.

Age of War - Capitolo 3 è disponibile da oggi su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox X|S, Xbox One e Xbox Game Pass. Combattete per entrare nella Stygian Fortress e tagliate la testa del serpente, una volta per tutte.

