Conan Exiles - DLC Age of War

Conan Exiles scatena l’epurazione nell’aggiornamento gratuito di Age of War!



Age of War - Capitolo 2 attende i giocatori con importanti miglioramenti al bottino e un sistema di epurazione rinnovato





Conan Exiles, acclamato open world survival di Funcom, ha aggiunto una nuova gamma di contenuti al suo vasto portfolio, con l'aggiornamento Age of War - Capitolo 2. Mentre i tesori dei giocatori crescono, dovranno essere protetti dall'invasione dell'Impero Stygian nel rinnovato sistema di epurazione. Con le nuove minacce arriva anche un miglioramento globale del bottino e molto altro ancora! Scoprite tutti i contenuti del Capitolo 2 con il trailer generale.







Nel Capitolo 2, potrete avere il pieno controllo sia sul momento in cui un'epurazione attacca, sia sulla difficoltà dell'evento. Mentre i combattenti Stygian si riversano da un vicino campo di guerra, difendete la vostra base e il tesoro al suo interno da un'ondata dopo l'altra, finché non emerge la Hand of War. Sconfiggetela e raccogliete le ricompense, che aumentano in base alla difficoltà. Si tratta di un'esperienza completamente nuova in Conan Exiles, che sfrutta le basi del gioco, profondamente personalizzabili, per creare battaglie epiche e altamente rigiocabili.

Inoltre, le tabelle dei loot dell'intero gioco sono state migliorate, facendo sì che i drop dei nemici riflettano la loro natura, l'ambiente e l'equipaggiamento. Lasciate i confini della vostra fortezza per razziare gli accampamenti e addentrarvi nei dungeon alla ricerca dei bottini più rari.

Grazie alla loro natura sistemica, l'impatto di queste caratteristiche può essere avvertito dai nuovi giocatori che muovono i primi passi in-game, fino ai veterani da end-game che dominano le Terre Esiliate da tempo.





Il Capitolo 2 include inoltre un'abbondanza di nuovi cosmetici a pagamento attraverso il Battle Pass e il negozio di oggetti del Bazar. La maggior parte di questi sono a tema con Age of War e l'Impero Stygian, tra cui il maestoso set di edifici piramidali, skin per armi e armature Stygian, nuove emotes, animali domestici, pitture di guerra e molto altro ancora. Cambia lo skyline delle Terre Esiliate con le tue creazioni.

Age of War - Capitolo 2 è disponibile da subito su PC, PlayStation 4, Xbox X|S, Xbox One e Xbox Game Pass. L'avventura è ora a prezzo di saldo: Conan Exiles, Isle of Siptah e tutti i DLC sono ora scontati fino al 60% su tutte le piattaforme!

