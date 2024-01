Gran Bretagna: caso discorsi antisemiti dei generali iraniani agli studenti

L'organizzazione Charity Commission sta indagando su una serie di video in cui alcuni generali dei Guardiani della Rivoluzione iraniani rivolgono discorsi antisemiti e negazionisti agli studenti musulmani in Gran Bretagna. La BBC ha condotto un'inchiesta approfondita su questi video, che mostrano un atto di radicalizzazione secondo la deputata conservatrice Alicia Kearns. La commissione chiede anche che i Pasdaran vengano aggiunti all'elenco dei gruppi terroristici vietati nel Regno Unito, poiché tali eventi rappresentano un rischio per la stabilità del paese. La situazione preoccupante è stata descritta come incitante all'odio e alla violenza.