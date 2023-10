Video di presentazione EA SPORTS UFC 5

La massima intensità riprodotta con il realismo dello sport vero





EA SPORTS ha condiviso il video ufficiale di Presentazione di UFC 5, presentato da EA SPORTS UFC Gamechanger IMUHBOXER. Per la prima volta in assoluto dai un'occhiata agli effetti visivi, sonori e alle emozioni all’interno di UFC 5, e scopri come tutti i nuovi aggiornamenti ricreano l'esperienza MMA più realistica di sempre.

Guarda il video di Presentazione QUI per approfondire tutti i miglioramenti e gli aggiornamenti in-game in arrivo in UFC 5, tra cui (ma non solo):

Motore Frostbite - per la prima volta nella storia del franchise, Frostbite alimenta EA SPORTS UFC, presentando aggiornamenti grafici all’avanguardia per i giochi su console. Dall'illuminazione dinamica alla riproduzione fedele dei personaggi migliorata, fino ai capelli e agli indumenti realistici, Frostbite dà vita alla vera azione nell'Ottagono.

Effetti video - una fedeltà migliorata significa che quando i combattenti subiscono colpi, gli effetti si vedono sul loro viso e sul loro corpo in modo realistico. La nuova fisica fluida e i sistemi particellari incrementano il sangue e il sudore all'interno dell’Ottagono per riprodurre il vivo dell’azione.

Nuove cinematografiche in-game: utilizzando telecamere, animazioni e Frostbite aggiornati, i momenti cinematografici pre-combattimento, tra i round e post-combattimento sembrano veri, portando a un livello superiore la tensione che si crea prima di entrare nell'Ottagono.

Somiglianze migliorate dei combattenti: grazie a Frostbite e a un significativo aggiornamento delle funzionalità di illuminazione e rendering, inclusi l’ombreggiatura di pelle, occhi, capelli, corpo dei combattenti aggiornati e tecnologia di animazione facciale leader del settore, i combattenti che i giocatori conoscono e amano non sono mai risultati più autentici di ora.

Replay KO cinematografico: mostrando i grandi aggiornamenti di UFC in modo davvero avvincente, i Replay KO cinematografici consentono ai giocatori di rivedere il loro lavoro in straordinari momenti salienti in slow-motion che trasformano il finale di un combattimento in un'opera d'arte.

UFC 5 sarà disponibile a livello globale il 27 ottobre 2023 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. La Deluxe Edition sarà disponibile a partire dal 24 ottobre su entrambe le piattaforme per i giocatori che preordineranno, con contenuti entusiasmanti, inclusi i pugili giocabili Mike Tyson, Muhammad Ali e Fedor Emelianenko, nonché tre alter ego di Bruce Lee. I membri di EA Play riceveranno l'accesso anticipato al gioco con una prova di 10 ore a partire dal 24 ottobre.

