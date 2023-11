EA SPORTS UFC 5 - nuovio Accolades Trailer

È stato un anno spettacolare per UFC: dagli avvincenti incontri con alcuni dei migliori lottatori del mondo fino al recente UFC 295, uno degli eventi UFC con i maggiori incassi della storia. L'intensità e l'autenticità di questo sport sono state eguagliate in EA SPORTS UFC 5 quest'anno e, con l'aggiunta del Real Impact System e del Frostbite Engine, il gioco è ora uno dei titoli sportivi più votati del 2023.



Per celebrare il successo di UFC 5 - descritto da IGN come “il miglior gioco di MMA fino ad oggi” - EA SPORTS ha presentato un nuovo Accolades Trailer, che potete guardare a questo link.

In occasione delle feste, inoltre, UFC 5 è ora disponibile per i fan con uno sconto* fino al 30% su diverse piattaforme e presso una serie di rivenditori, tra cui:

Gli sconti si riferiscono a Sony PlayStation 5 e Microsoft Xbox Series X|S, se non diversamente indicato.



UFC 5 gioco base versione Digital: Diversi retailer Europei - dal 25 novembre al 16 dicembre - 30% di sconto*

UFC 5 Deluxe: Sony – dal 17 novembre al 27 novembre – 30% di sconto



UFC 5 gioco base e Deluxe: Microsoft Store (digital) – dal 17 novembre al 14 dicembre - 30% di sconto





Altre News per: sportsnuovioaccoladestrailer