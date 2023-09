POKÉMON TRASFORMA LA FESTA DI HALLOWEEN IN POKÉWEEN CON ESPERIENZE NEL GIOCO E ALTRE ATTIVAZIONI IN TUTTO IL FRANCHISE







The Pokémon Company International invita gli Allenatori a festeggiare Pokéween in questa stagione spettrale con le seguenti offerte ed esperienze nel gioco:



Attività a tema Pokéween in Pokémon GO

Per celebrare Pokéween inPokémon GO i giocatori vedranno un numero maggiore di Pokémon di tipo Spettro oltre a Pokémon in costume, riceveranno vari bonus e altro ancora. Gli eventi di gioco di Pokémon GO si svolgeranno per tutto il mese di ottobre e ulteriori dettagli saranno rivelati in seguito.



Pokéween in arrivo in Pokémon Sleep

Pokéween arriverà presto inPokémon Sleep . I giocatori troveranno un maggior numero di Pokémon di tipo Spettro raccolti durante la ricerca del sonno al mattino, riceveranno vari bonus e molto altro ancora. Inoltre, i giocatori potranno assistere a un evento di gioco Pokémon Sleep a fine ottobre. Ulteriori dettagli sull'evento saranno rivelati in seguito.



Mimikyu e il nuovo pass di lotta sono in arrivo in Pokémon UNITE

Il 19 ottobre Mimikyu scenderà in campo inPokémon UNITE . Inoltre, il prossimo pass di lotta di Pokémon UNITE sarà disponibile dal 24 ottobre al 4 dicembre. I giocatori potranno completare missioni uniche per ottenere ricompense, tra cui lo speciale Holowear Stile ladro gentiluomo (Inteleon).

