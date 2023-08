JUFU E IMMORTALS OF AVEUM PER PRESENTARE IL NUOVO SINGOLO

Oggi, Electronic Arts e Ascendant Studios hanno pubblicato il trailer di lancio di Immortals of Aveum, accompagnato dal nuovissimo singolo "All Time Great" del rapper e musicista emergente Jufu, che ha collaborato con This Group Productions. Questo emozionante trailer di lancio celebra l'imminente uscita di Immortals of Aveum, l'innovativo sparatutto magico in prima persona single-player che verrà lanciato il 22 agosto su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite l'EA App, Steam ed Epic Games Store.





Il brano di Jufu, star del rap di Brooklyn, è accompagnato da esaltanti filmati di gioco di Jak e dei suoi compagni Immortali, l'ordine d'élite di maghi di Lucium. Il trailer è pieno di combattimenti frenetici e di ambienti e grafica mozzafiato, il tutto accompagnato da un ritmo che sicuramente farà sentire gli ascoltatori pronti a salvare il regno.





La star dei social media e rapper Julian Jeanmarie, meglio conosciuto come Jufu dai suoi 3,1 milioni di fan su TikTok, è un artista emergente di Brooklyn, New York. Parlando della sua collaborazione, Jufu ha commentato "All Time Great" riecheggia il viaggio di Jak nell'evocazione e nel controllo del suo potere, e sono davvero entusiasta di collaborare con EA e Ascendant Studios per pubblicare il mio nuovo singolo insieme al trailer di lancio di Immortals of Aveum".





"Nel suo nucleo, Immortals of Aveum parla del viaggio di un eroe, mentre Jak cresce e impara a utilizzare le sue abilità uniche. Jufu sta affrontando un viaggio simile e la sua musica ha risuonato con noi come espressione della personalità e della spavalderia di Jak. Inoltre, dato che la nostra colonna sonora presenta diversi generi musicali, dall'hip-hop all'orchestrale, dall'elettronica al chill, dall'ambient all'industrial, la collaborazione con Jufu per portare il suo sound unico nel trailer di lancio è stata una scelta obbligata. Siamo entusiasti di aver collaborato con Julian in un modo autentico per lui e per il nostro gioco", ha dichiarato Bret Robbins, CEO e Game Director di Ascendant Studios.





In Immortals of Aveum, i giocatori assumono il controllo di Jak, che scopre di essere un " 'Unforeseen' " - una persona che ha dimostrato di possedere capacità magiche innate nel corso della vita - e si ritrova, a malincuore, nel bel mezzo di una guerra furiosa. Sotto la tutela del potente generale Kirkan e di un ordine d'élite di maghi da battaglia chiamati Immortali, Jak deve prendere in mano un antico artefatto noto come Sigil e padroneggiare tutti e tre i colori della magia - blu, verde e rosso - per sconfiggere Sandrakk, il potente signore della guerra di Rasharn e il suo misterioso luogotenente, The Hand . Con potenti maghi e legioni di soldati su entrambi i fronti dell'Everwar, Jak e gli Immortali devono scoprire i misteri del tormentato passato di Aveum, se vogliono avere una speranza di ribaltare le sorti dell'Everwar.





Immortals of Aveum è disponibile dal 22 agosto su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite l'EA App, Steam ed Epic Games Store al prezzo di 59,99 euro (PC) e 79,99 euro (console). I giocatori che acquisteranno l'edizione Deluxe al prezzo di 69,99 euro (PC) e 89,99 euro (console) riceveranno un sigillo unico, tre anelli, due bracciali e tre totem; tutti pezzi preziosi nella lotta per salvare Aveum.* I membri di EA Play Pro avranno accesso all'edizione Deluxe sull'EA App†.





Guard il trailer di lancio qui.

