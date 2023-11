LA PROVA GRATUITA DI IMMORTALS OF AVEUM È DISPONIBILE

LA PROVA GRATUITA DI IMMORTALS OF AVEUM™ È ORA DISPONIBILE; PIÙ CONTENUTI, NUOVO GAME+ E MODALITÀ DIFFICILI ARRIVANO CON L'AGGIORNAMENTO ECO-COLLEZIONISTA

Il DLC gratuito “Eco-collezionista” porta con sé una continuazione dell'avventura di Jak, che libera Aveum da Shatterfanes corrotti e impedisce a un costrutto magico di assorbire energia.

Guarda il nuovo trailer dell'aggiornamento Eco-collezionista

Electronic Arts e Ascendant Studios annunciano oggi che l'aggiornamento Eco-collezionista (1.0.6.0) di Immortals of Aveum è ora disponibile, con un'entusiasmante prova gratuita disponibile ora su Xbox Series X|S e PlayStation 5, e una demo per PC su Steam . Questo è il più grande aggiornamento del titolo e il gioco è ora disponibile con uno sconto del 50% su tutte le piattaforme per un periodo limitato, non c'è mai stato un momento migliore per entrare nel mondo di Aveum!

Inoltre, l'aggiornamento offre il nuovissimo contenuto "Eco-collezionista", oltre a numerosi miglioramenti delle prestazioni, modifiche alla qualità e aggiunte al gameplay, tra cui l'attesissimo New Game+ e l’impegnativa difficoltà Grand Magnus. I giocatori esistenti possono aspettarsi un nuovo percorso di progressione con 4 Shatterfane finale da completare e una nuovissima battaglia con i capi.

Oltre a prestazioni più fluide grazie all'ottimizzazione in corso su tutte le piattaforme, l'aggiornamento porta una serie di aggiunte di contenuti di gioco a Immortals of Aveum, tra cui:

Contenuto finale : Continuate l'avventura di Jak nel nuovo contenuto di gioco "Eco-collezionista", mentre libera Aveum dagli Shatterfane corrotti e impedisce a un costrutto magico noto come Eco-collezionista di sottrarre il Path power.

4 nuovi Shatterfane finali da completare. I primi tre Fanes rivelano il percorso delle Fane fino alla battaglia finale con l'Echollector.



Nuove ricompense per l'equipaggiamento , tra cui un Sigillo Verde Leggendario.



Nuova storia da scoprire che racconta la storia di Echollector, un antico essere Arystean.

New Game+ - Opzione che consente ai giocatori di iniziare una nuova partita mantenendo o migliorando le caratteristiche chiave della progressione:

Potenziamento dell'equipaggiamento epico e leggendario a livelli superiori con la Forgia in NG+.



Salute, danni e abilità dei nemici riequilibrati.



Jak porta avanti la maggior parte degli incantesimi e delle abilità sbloccati in un precedente gioco



Aggiustamenti apportati all'esperienza e alla valuta guadagnata durante il gioco

Difficoltà Grand Magnus - Un'opzione di difficoltà aggiuntiva che offre ai giocatori nuove sfide di combattimento nella versione più impegnativa di Immortals of Aveum.

Per l'elenco completo di aggiornamenti, correzioni di bug e miglioramenti della qualità, consultare il blog ufficiale qui.

I giocatori di PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC su Steam possono scaricare ora la demo gratuita di Immortals of Aveum dai rispettivi negozi digitali.

Immortals of Aveum è uno sparatutto magico in prima persona per giocatore singolo che racconta la storia di Jak che si unisce a un ordine elitario di maghi da battaglia per salvare un mondo sull'orlo dell'abisso, disponibile ora su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite l'app EA, Steam ed Epic Games Store con uno sconto del 50% (29,99 euro su PC e 34,99 euro su console) per un periodo limitato.

Nell'ambito di questa promozione, i giocatori che giocano la versione di prova gratuita per console possono acquistare l'edizione Deluxe nel gioco con uno sconto del 55% sul prezzo originale e riceveranno il sigillo unico dell'edizione, tre anelli, due bracciali e tre totem; tutti pezzi preziosi nella lotta per salvare Aveum. I membri di EA Play Pro avranno accesso all'edizione Deluxe sull'app EA.

Guarda il trailer dell'aggiornamento 1.0.6.0 qui.

