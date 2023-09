Immortals of Aveum - aggiornamento n. 2

È passata una settimana dal lancio e speriamo che vi stiate divertendo a giocare! Volevamo ringraziarvi per il supporto, i feedback e le segnalazioni di bug. La nostra seconda patch per PC, PS5 e Xbox Series X|S introduce numerose correzioni importanti, quindi non dimenticate di leggere le note di rilascio di seguito. Come sempre, seguite i nostri canali social per restare informati sulle ultime novità di Immortals of Aveum™, inclusi eventuali futuri aggiornamenti di gioco, perché continueremo a migliorarlo e ad aggiungere le opzioni e funzionalità che avete richiesto.

Correzioni principali:

Abbiamo ampliato l'intervallo di sensibilità del mouse, per permettere agli utenti di regolare l'impostazione inferiore in base alle necessità

Abbiamo risolto il problema di base per cui su console la luminosità appariva troppo o troppo poco intensa

Prestazioni di gioco:

Abbiamo risolto diversi casi di crash occasionali e di blocchi della progressione

Abbiamo risolto il problema di sovrascrittura degli slot di salvataggio quando l'utente si generava in un punto specifico

Abbiamo migliorato vari casi di cali e discontinuità degli FPS durante il gioco

Abbiamo corretto quelle aree in cui talvolta il gioco si bloccava per qualche istante

Abbiamo migliorato il tempo di generazione del bottino

Gameplay:

Abbiamo risolto vari casi in cui il tempo di recupero degli incantesimi, la ricarica e le animazioni potevano attivarsi in modo errato o interferire con il funzionamento stesso dell'incantesimo

Abbiamo corretto vari potenziali problemi causati dalla morte e dalla rigenerazione

Abbiamo impedito il lancio di incantesimi con le sequenze animate attive

Abbiamo eliminato gli exploit che si manifestavano durante lo scontro con l'Hauler nel Capitolo 2

Abbiamo eliminato gli exploit nel Velarium dell'Obelisco

Abbiamo risolto un problema di visualizzazione nei video di anteprima degli incantesimi

Abbiamo eliminato varie anomalie nei combattimenti contro l'Arconte e gli Elementali rossi

Abbiamo eliminato gli exploit che si verificavano muovendosi sul terreno in luoghi specifici

Abbiamo risolto i bug presenti in varie aree per cui si poteva cadere attraverso la mappa o restare bloccati

Abbiamo apportato bilanciamenti secondari e aggiornato le statistiche

Abbiamo eliminato piccoli exploit durante il combattimento

UI/UX:

Abbiamo aggiunto del testo per mostrare i punti Ascensione non spesi quando l'utente ottiene dell'Arcanum

Abbiamo apportato varie correzioni e miglioramenti alla mappa dei livelli per garantire che gli elementi dell'interfaccia utente vengano visualizzati come previsto

Abbiamo risolto vari casi in cui il testo non veniva visualizzato correttamente

Abbiamo apportato miglioramenti all'interfaccia utente del Budget di rendimento

Abbiamo corretto l'indicatore dell'obiettivo e le descrizioni delle missioni che di tanto in tanto non venivano visualizzate correttamente

Miglioramenti specifici per PC

Ora è possibile cliccare con il mouse sulle opzioni di dialogo

Abbiamo impedito il lancio degli incantesimi di Furia durante le conversazioni con i PNG

Abbiamo aggiunto un'animazione di caricamento nella schermata "Ottimizza i file di gioco"

Abbiamo eliminato il bug che causava la mancata visualizzazione dei messaggi quando venivano cambiate le impostazioni

Abbiamo aggiunto tre impostazioni grafiche: Qualità mesh, Definizione rendering ombre, Definizione ideale rendering

Abbiamo risolto il bug sui PC con specifiche basse e minime, per cui alcune impostazioni apparivano fisse su "ultra" per configurazione predefinita, causando problemi di prestazioni

Abbiamo risolto i problemi che a volte si verificavano modificando la risoluzione dello schermo o la modalità di visualizzazione

Miglioramenti specifici per console:

Abbiamo rimosso le caselle vuote dalla scheda menu Visualizza



Miglioramenti specifici per Xbox:

Abbiamo migliorato leggermente la qualità grafica su Xbox Series S

Varie Modifiche e correzioni minori:

Abbiamo fatto sì che i tutorial di combattimento appaiano di nuovo, nel caso si muoia prima di averli completati



Abbiamo aggiunto un link a una pagina di aiuto quando il gioco riscontra problemi di connessione online

Abbiamo corretto alcuni sottotitoli mancanti o non sincronizzati

Abbiamo risolto un problema che causava la visualizzazione errata della modalità per daltonici

Abbiamo risolto il problema che bloccava le battute durante lo scontro contro il Boia

Abbiamo aggiornato le versioni tradotte dell'Informativa sulla privacy e sui cookie

Abbiamo aggiornato l'elenco dei riconoscimenti

Abbiamo apportato alcuni miglioramenti e correzioni di lieve entità all'interfaccia utente, agli effetti visivi, alle animazioni, ai filmati e ad altre immagini

Abbiamo apportato piccole correzioni al mix audio e agli effetti sonori

Leggi qui le note della patch dell'aggiornamento precedente.

