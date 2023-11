Immortals of Aveum annuncia l'aggiornamento Echollector

Nuovo DLC gratuito che include la NG+, la difficoltà Grand Magnus e altro ancora

È giunto il momento di iscriversi in grande stile poiché le nuove sfide sono in arrivo per Immortals of Aveum™ nell'aggiornamento The Echollector ! Maghi guerrieri, preparatevi: avrete bisogno di lucidità, riflessi rapidi e ogni grammo della vostra magia per l'avventura che vi aspetta. Ecco alcune delle novità in arrivo nell'ambito del nostro più grande aggiornamento di gioco finora:

Nuovi contenuti giocabili, equipaggiamento e storie nell'aggiornamento gratuito dei contenuti di gioco "The Echollector"

Continua la lotta per Aveum con New Game+

Affronta la nuova difficoltà Grand Magnus e affronta i nemici come mai prima d'ora

E non è tutto! Se non conosci Immortals of Aveum , potrai iniziare il tuo viaggio con la prova gratuita su PlayStation 5 e Xbox Series X|S o con la demo per PC su Steam.

L'aggiornamento Echollector (1.0.6.0) arriverà il 16 novembre 2023 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC insieme alla prova gratuita della console. La demo per PC verrà distribuita su Steam nella seconda metà di novembre. Assicurati di restare aggiornato sui precedenti aggiornamenti di Immortals of Aveum , comprese le correzioni chiave per DLSS, sensibilità del mouse del PC, luminosità della console, lancio di FSR3 su PC e miglioramenti generali delle prestazioni, che puoi trovare tutti qui.

Inoltre, oggi rilasceremo un aggiornamento (1.0.5.5) che fornisce miglioramenti delle prestazioni su console e PC.

Cosa c'è di nuovo?

Innanzitutto, con l'aggiornamento 1.0.6.0 arrivano nuovi contenuti di trama e di gioco per coloro che hanno raggiunto i capitoli finali del gioco.

L'aggiornamento dei contenuti "THE ECHOLLECTOR" è un nuovo obiettivo di fine gioco per i giocatori che desiderano più storie e nuovi contenuti con cui giocare una volta raggiunti i capitoli successivi. Gli eventi della Guerra Eterna hanno lasciato il Sentiero debole, spargendo pezzi del mantello cosciente attraverso Aveum e creando Shatterfanes corrotti, portali verso nuove aree da scoprire.



Jak deve liberare Aveum da questi Shatterfanes e porre fine a qualunque forza malevola stia sottraendo il potere del Sentiero in un nuovo combattimento contro un boss. Gli Shatterfanes saranno automaticamente disponibili una volta raggiunto Glaivegate, dandoti la possibilità di affrontare questa nuova sfida.



In questo modo sbloccherai nuove conoscenze da sperimentare e equipaggiamento per affrontare i tuoi viaggi attraverso Everwar.

NEW GAME+ è stata una delle richieste più grandi che abbiamo ricevuto e siamo entusiasti di poter confermare che arriverà. NG+ non solo ti consentirà di rigiocare il gioco con la maggior parte delle tue abilità e incantesimi, ma ti darà anche l'opportunità di potenziare ulteriormente il tuo equipaggiamento e affrontare combattimenti aggiornati.



Migliora il tuo equipaggiamento epico e leggendario a livelli più alti con la Forgia in NG+

Salute, danni e abilità dei nemici riequilibrati

Jak porta avanti la maggior parte degli incantesimi e delle abilità sbloccati in una partita precedente Gli incantesimi di potenziamento non possono essere portati avanti a causa dei requisiti di sblocco

Aggiustamenti apportati all'esperienza e alla valuta guadagnata durante il gioco

GRAND MAGNUS DIFFICOLTÀ porta un livello di sfida completamente nuovo ad Aveum. Affronta le forze di Sandrakk come mai prima d'ora nella modalità più impegnativa di sempre. Ogni combattimento sarà una battaglia per la sopravvivenza mentre ti fai strada attraverso la Guerra Eterna e ti trasformi in un immortale degno di questo nome.

E, naturalmente, questa nuovissima modalità di difficoltà è disponibile come nuova modalità di gioco o con New Game+!

Sigilli in alto!

Immortals of Aveum è stato un lavoro d'amore per la squadra. Siamo lieti di poter rilasciare un aggiornamento come questo per un progetto di cui siamo così appassionati e siamo onorati della gioia che ha portato ai nostri giocatori.

Stiamo continuando a lavorare per renderlo il miglior gioco possibile e il tuo feedback aiuta a renderlo possibile. Tieni d'occhio le note complete sulla patch in prossimità del rilascio dell'aggiornamento. Ci auguriamo che tutti voi che giocate al gioco, passati, presenti e futuri, possiate apprezzare i nuovi contenuti e le modifiche in arrivo con questo aggiornamento.

