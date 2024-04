MotoGp Jerez - vince Bagnaia dopo duello serrato con Marquez

Sport - Finale appassionante nel MotoGp di Jerez, in Spagna, grazie a un duello serrato negli ultimi sei giri del circuito tra Pecco Bagnaia su Ducati, in testa da subito dopo essere partito settimo, e Marc Marquez sulla Ducati Gresini. A spuntarla è il campione del mondo in carica, che ora è secondo nel Mondiale a 17 punti da Martin.

Sport - Marc Marquez in pole position nella classe MotpGp del Gp di Spagna. Sull'asfalto di Jerez condizionato dalla pioggia, il pilota spagnolo centra la prima pole in sella alla Ducati Gresini e la 93esima della carriera. Marquez gira in ... Continua a leggere>>

Terzo posto per Marco Bezzecchi (Ducati Vr46 Racing), mentre Jorge Martin scivola e si ritira, dopo aver vinto la Sprint di ieri. Seguono Alex Marquez, Enea Bastianini, Brad Binder, Fabio di Giannantonio, Miguel Oliveira, Maverick Vinales e Pedro Acosta.