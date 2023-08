GTA Online: Nuova modalità Assalto a Cayo Perico

Inoltre, bonus speciali nel Traffico d'armi e altro







Un'isola tropicale può essere un vero paradiso, se non ti ritrovi nel bel mezzo di una sparatoria. Torna sulla scena di una delle avventure più ambiziose di GTA Online con Assalto a Cayo Perico, una nuova modalità Competizione che mette contro una squadra di attaccanti e una di difensori sulle meravigliose coste di quest'isola remota.

Una squadra deve attaccare l'isola per provare ad hackerare un computer. Nel frattempo, la squadra avversaria deve difendere l'isola paradisiaca di El Rubio fino allo scadere del tempo, eliminando tutti gli intrusi che riescono a superare la linea di difesa dell'isola.

Gli attaccanti devono attraversare l'isola ed evitare il fuoco dei difensori. Dovranno farsi strada sulla pista d'atterraggio, superare il molo e distruggere i radar per arrivare al duello decisivo all'interno del complesso fortificato.

Questa settimana, entrambe le squadre coinvolte in questo conflitto senza esclusione di colpi riceveranno GTA$ e RP doppi partecipando all'esplosiva inaugurazione della modalità. Avvia Assalto a Cayo Perico raggiungendo l’icona vicino al Los Santos International Airport o tramite Avvio rapido sul tuo iFruit. Questa settimana vede il ritorno anche di diverse modalità Competizione classiche di GTA Online tra cui Occupazione, Estrazione e Lotta di classe (Remix).

Dimostra la tua supremazia aerea con il nuovo Buckingham Conada armato

Civili, attenzione: la Buckingham ha finalmente ceduto alle pressioni e ha realizzato una versione armata dell'apprezzatissimo elicottero Conada, equipaggiandolo con due mitragliatrici e lanciamissili e mettendolo a disposizione del pubblico per l'acquisto. I politici proveranno a limitarne la diffusione, ma la frittata è fatta, ed è stata fatta con polvere da sparo e armi di grado militare capaci di tenere sotto scacco cieli e terre.

Il Buckingham Conada armato , caposaldo dell’arsenale privato della Merryweather ampiamente utilizzato nella missione “Salto e salvataggio” del Progetto Overthrow, in San Andreas Mercenaries, è ora disponibile da Warstock Cache & Carry.

Bonus e miglioramenti per bunker e Traffico d'armi

Durante le prossime quattro settimane, GTA Online premierà gli imprenditori che vogliono scalare i ranghi dell'ambiente criminale di Los Santos e che sono disposti a tutto in nome del denaro. Usa la nuova funzione Progressi della carriera su PS5 e Xbox Series X|S per soddisfare la domanda di questa settimana per il traffico d'armi illegale.

Chi non è ancora entrato nel remunerativo mondo del Traffico d'armi, questa settimana può gestire con più facilità le proprie operazioni sotterranee grazie allo sconto del 30% sui bunker e sulle loro modifiche e migliorie. Allestisci un bunker, completa una missione di rifornimento e un progetto di ricerca per arrivare al livello 1 dei progressi per il Traffico d'armi e ottenere come ricompensa la camicia militare All American.

GTA$ e RP doppi nelle missioni di vendita del bunker

Accumula merci di contrabbando e liberatene nelle missioni di vendita del bunker, sbloccando così la sfida livello 2 Completa una missione di vendita del Traffico d’armi e ottenendo GTA$ e RP doppi per tutta la settimana.

Nel frattempo, la velocità di ricerca è raddoppiata: assegnando i progetti di ricerca allo staff sfrutterai al massimo questa occasione. Completa una missione di vendita del bunker durante questa settimana e potrai mettere in mostra il tuo spirito di squadra con la Maglietta da baseball Ammu-Nation.

GTA$ e RP tripli nei Contratti Ammu-Nation

Il mercato nero è sempre alla ricerca di scorte. Se i tuoi scienziati finiscono per produrre troppe armi, puoi liberarti dell'eccesso ottenendo GTA$ e RP tripli completando i contratti Ammu-Nation.

Completa una missione di rifornimento di Traffico d'armi e un contratto Ammu-Nation prima del 6 settembre e riceverai la livrea Atomic Rally Spec per il Maibatsu MonstroCiti (fuoristrada) entro 10 giorni dal completamento.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Fai visita all'autosalone Premium Deluxe Motorsport di Simeon Yetarian per scoprire da vicino la nuova selezione che include due auto di ritorno e una tripletta di veicoli fuoristrada:

Squadra Mammut (SUV)

Pegassi Zorrusso (supercar)

Declasse Walton L35 (fuoristrada)

HVY Nightshark (fuoristrada, 40% di sconto)

HVY Insurgent (fuoristrada, 40% di sconto)

Autosalone Luxury Autos

L'autosalone Luxury Autos di Rockford Hills porta la sua vetrina su un nuovo livello. Vai a vedere da vicino la Pegassi Torero (sportiva classica) e la Ocelot XA-21 (supercar, 40% di sconto). Confronta le loro statistiche e acquistane una (o entrambe) direttamente sul posto.

Veicoli bonus della ruota fortunata e dell'Autoraduno di LS

La ruota fortunata nell’atrio del Casinò e Resort Diamond è un ottimo posto per tentare la sorte. Girala per provare a vincere il primo premio di questa settimana, il Nagasaki Outlaw (fuoristrada), costruito per demolire i terreni più impervi ad alta velocità.

Che tu stia provando a seminare la polizia negli Inseguimenti o a togliere qualche secondo dal tempo migliore sul giro con delle preziose scorciatoie nelle gare clandestine, posizionandoti tra i primi 5 nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per tre giorni di fila riceverai le chiavi del Pegassi Toros (SUV).

Se stai cercando un veicolo per bruciare il circuito, una sportiva agile o una supercar futuristica, l'area di prova dell'Autoraduno di LS ha quello che fa per te. La selezione di questa settimana permette di provare la Dinka Veto Classic (sportiva), la Pegassi Reaper (supercar) e la Annis Euros (sportiva, 40% di sconto) nelle Prove a tempo e nelle Corse ai checkpoint casuali.

Veicolo di prova premium e Prova a tempo HSW: solo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S

Il nuovo progetto di Hao è una conversione della Pegassi Ignus armata (supercar) che mette alla prova la definizione di legalità su strada. Visita Hao's Special Works nell'Autoraduno di Los Santos per fare un giro sul veicolo di prova premium della settimana e aggiungere personalizzazioni e migliorie per i tuoi veicoli idonei.

Quando Hao avrà fatto la sua magia sotto il cofano del tuo veicolo idoneo, scopri in quanto tempo riuscirai a coprire la distanza tra East Vinewood e Vespucci Beach nella Prova a tempo HSW della settimana.

SCONTI

Bunker e relative migliorie e modifiche – 30% di sconto

Potenziamenti in Mk II per armi – 40% di sconto

HVY Nightshark (fuoristrada) – 40% di sconto

HVY Insurgent (fuoristrada) – 40% di sconto

Ocelot XA-21 (supercar) – 40% di sconto

Annis Euros (sportiva) - 40% di sconto

Armi esplosive (cannone a rotaia, lanciarazzi, bombe adesive, molotov, lanciamissili a ricerca, bombe a distanza, lanciagranate e mine di prossimità) – 30% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Mitra tattico | Fucile pesante (30% di sconto) | Up-n-Atomizer (30% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Fucile a pompa automatico | Pistola da tiratore | Lanciamissili a ricerca | Cannone a rotaia | Lanciarazzi| Gas lacrimogeno | Granate | Molotov | Giubbotti antiproiettile| Stecca da biliardo

