Legends of Runeterra: Aggiornamento

Il Team di Legends of Runeterra ha rilasciato oggi un nuovo Aggiornamento Dev rispondendo ad una serie di domande della community incluso il futuro del PvE e del PvP, le priorità del team, oltre ai piani per un maggiore coinvolgimento della community. Di seguito trovate il video con la panoramica degli sviluppatori.



In questo aggiornamento di metà anno, Il direttore di gioco Dave Guskin è tornato per un'altra Panoramica su quanto è stato appreso dalla community finora in questo 2023, rimarcando ancora una volta l’importanza del continuo dialogo tra sviluppatori e giocatori per il continuo successo del gioco.



Di seguito alcuni degli argomenti trattati:









La Community Card Kitchen, in cui Riot e la community di Legends of Runeterra progettano insieme una nuova carta, sta andando a gonfie vele. Il team condividerà ulteriori aggiornamenti con la community in futuro, comprese ulteriori opportunità di collaborazione con i fan.

I giocatori hanno condiviso il loro entusiasmo per Il Cammino dei Campioni e il team sta dando priorità ai nuovi contenuti PvE, tra cui le sfide mensili e l'endgame per la popolare modalità.

Anche il PvP è una parte importante del futuro di Legends of Runeterra e nei prossimi mesi vedremo più tornei ed eventi per la community.

Continueremo ad aggiornare mensilmente il bilanciamento e i set di espansione, oltre ad aggiungere nuove modalità di gioco quando sarà possibile.

Stiamo lavorando per bilanciare i nuovi aggiornamenti cosmetici e rafforzare il nucleo del gameplay che rende Legends of Runeterra quello che è: un successo.

I giocatori hanno chiesto un server shard globale, ma le discussioni interne e la sperimentazione ci hanno portato a concludere che non è il momento giusto. Non è un no definitivo, ma al momento non abbiamo le corrette risorse per implementarlo a dovere.

Legends of Runeterra si sta impegnando a realizzare delle panoramiche trimestrali degli sviluppatori per rispondere alle domande della community.

