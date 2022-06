Torniamo a concentrarci sul PvP di Legends of Runeterra

Ciao, giocatori! Sono Dave Guskin, e faccio parte del team di LoR dal 2018. Qui, in passato, ho rivestito il ruolo di Direttore di gioco e del design. Adesso sono Produttore esecutivo di LoR. Al momento, con il team siamo nel bel mezzo di una serie di cambiamenti che vorremmo condividere con voi.

Il team di LoR esplora e valuta costantemente nuove opzioni e impostazioni di gioco, ottenendo così molte informazioni su ciò che i giocatori amano di più. Una delle cose che abbiamo scoperto è che, sebbene Il Cammino dei Campioni garantisca attualmente un'esperienza solida e divertente, espandere questa modalità affinché diventi ciò che abbiamo immaginato richiederà molto lavoro.

Pertanto, dopo varie discussioni e riflessioni, siamo giunti alla conclusione che, anziché continuare a dividere il focus del gioco tra il gameplay PvP e la modalità Il Cammino dei campioni, ci dedicheremo sempre di più alla nostra base di giocatori PvP principale, introducendo aggiornamenti alle carte sempre più significativi e accurati, e nuove espansioni che speriamo vi faranno divertire. Fondamentalmente, Legends of Runeterra è un gioco di carte collezionabili con una community appassionata. Siamo convinti che il PvP sia il modo migliore che il nostro team ha di soddisfarvi e garantirvi un'esperienza che continuerete ad apprezzare nel tempo. La modalità Il Cammino dei Campioni rimarrà disponibile, ma riceverà meno aggiornamenti, per ora.

Mentre ripuntiamo sul PvP e ci concentriamo meno sul Cammino dei Campioni, Riot continua a offrire tantissimi progetti che possono trarre beneficio da tutto ciò che abbiamo appreso da voi durante le ricerche fatte finora. Senza rivelarvi nulla, posso dirvi che abbiamo in programma di trasferire alcuni degli sviluppatori che hanno lavorato al Cammino dei Campioni a supporto di altri progetti targati Riot, alcuni dei quali sono già stati lanciati e sono giocabili. Altri, invece, sono in fase di ricerca e sviluppo, e so che non vedete l'ora di provarli. Quindi, se anche voi amate LoR e Il Cammino dei Campioni, non temete: potrete presto vedere un loro notevole influsso su altri titoli di Riot.

Siamo fieri dei consensi che la modalità ha ricevuto sin dal suo lancio, ma ciò che ci riempie d'orgoglio è vedere la dedizione dei nostri giocatori nei confronti di una community che hanno contribuito a costruire, ed è intenzione di Riot continuare a sostenere la nostra community e il nostro gioco. Questo cambiamento ci consentirà di dedicarci ai giocatori di LoR, concentrandoci in particolare sul nostro pubblico principale. Contemporaneamente, potremo dare una spinta ad altri fantastici giochi di Riot, mettendo a disposizione di altri team alcuni talentuosi sviluppatori di LoR.

Non vediamo l'ora di scoprire cosa riserverà il futuro a LoR, e cosa comporterà tutto ciò per voi, i nostri giocatori. La competitività del gioco, il nostro impegno nei confronti della community e i continui aggiornamenti sono la vera anima di LoR. Tutti questi elementi rimarranno intatti e serviranno da colonna portante per continuare a definire la nostra visione futura.

Torneremo alla fine dell'estate per uno sguardo più aggiornato sul nostro nuovo programma e siamo impazienti di scoprire le vostre reazioni a Erranti dei mondi e alle prossime espansioni.

Infine, vorrei ringraziare JJ e Brett per il sostegno dimostratomi in questo mio nuovo ruolo. Non vedo l'ora di scoprire cos'hanno in serbo per Riot!

Dave

