Legends of Runeterra: Gloria Navori - patch 4.3.0

La patch 4.3.0 di Legends of Runeterra introduce la prima espansione del 2023: Gloria Navori. Questa espansione propone tre nuovi campioni, sfide mensili per il Cammino dei campioni, la rotazione e il nuovo evento Dracomante. Il 31 marzo, Legends of Runeterra celebrerà la Rissa di Gloria Navori in diretta su Twitch, a partire dalle 17:00 italiane. I giocatori potranno vedere i loro streamer preferiti di LoR sfidarsi per la gloria nell'arena.

Sta per partire la prima stagione competitiva ufficiale del 2023 con nuove opportunità competitive, formati e ricompense. Qui è disponibile l'ultimo aggiornamento competitivo di Legends of Runeterra.

Scoprite tutto quello che c'è da sapere sull'espansione qui sotto e nelle note sulla patch su PlayRuneterra.com Gloria Navori sarà disponibile dal 29 marzo.









NUOVE CARTE

Per scoprire Samira, Sett, Jack il Vincitore e i loro favolosi seguaci, seguite i link qui sotto!

TRE NUOVI CAMPIONI

Sett realizza ogni fantasia degli amanti delle combo, incorporando la nuova meccanica della Moneta per scatenare raffiche ad alto costo di effetti potentissimi in un solo turno.

Samira rinfresca l'archetipo del Saccheggio, ma... con stile. Noxus ha l'abilità esclusiva di riattivare Saccheggi già in gioco!

Jack il Vincitore non ha tempo da perdere con le mezze cartucce. Come Sett, punta tutto sulle Monete, ma può essere incentrato sugli Scontri a premi e sulla nuova parola chiave introdotta dall'espansione: Insolente.

NUOVE MECCANICHE

Moneta - le Monete sono cumulabili. Giocare la carta Moneta ripristina mana in base al numero di Monete accumulate.

Insolente - l'unità può essere bloccata solo dai nemici con 3 o più Salute.

NUOVA MODALITÀ

La patch 4.3.0 introduce le sfide mensili per il Cammino dei campioni. La sfida mensile contiene 70 micro avventure. Ogni micro avventura include una o due battaglie, seguite dal boss dell'avventura. Ma c'è una particolarità! Ciascun campione può essere usato solo 3 volte, che si vinca o si perda.

ROTAZIONE

In questa espansione è stata introdotta la rotazione. Con la rotazione arriva Standard, un formato creato accuratamente con un gruppo selezionato di carte. Con una selezione di carte più piccola, in Standard la competizione è davvero feroce. Il formato Eternal sarà il tipico formato di LoR, in cui tutte le carte sono legali. Il team metterà in evidenza la modalità Eternal per il gioco competitivo nell'ultimo mese di ogni espansione.

EVENTO DRACOMANTE

I giocatori potranno partecipare al nuovo evento Dracomante per ottenere nuove icone, carte, emote e aspetti per i campioni. Il Pass Evento garantisce l'accesso a un percorso evento migliorato con ricompense premium e sblocca immediatamente Karma Drago della Tranquillità.

