Legends of Runeterra: programma 2023 e novità

Il Programma 2023

Salve a tutti! Il 2023 è arrivato! Tutti noi del team di Legends of Runeterra vorremmo che vi uniste a noi non solo per scoprire cos'abbiamo in mente per quest'anno, ma per darci il vostro feedback e aiutarci a scegliere la direzione che LoR seguirà negli anni a venire.Esatto! Quest'anno abbiamo deciso di lavorare ancora più a stretto contatto con la community di LoR per offrirvi nuove funzionalità, espansioni ed eventi. Ciò vuol dire più comunicazione, trasparenza e maggiori opportunità da parte vostra per contribuire al gioco che tutti amiamo. Quindi sappiate che anche se il programma vi darà un'idea generale di quello che succederà quest'anno, non vediamo l'ora di scoprire cosa la community sarà in grado di fare insieme a noi.Siamo un piccolo team di appassionati sviluppatori e abbiamo preso seriamente le vostre richieste di avere più contenuti con più costanza. Ecco perché siamo lieti di condividere cos'abbiamo in programma. In nessun ordine particolare, nei prossimi giorni, settimane e mesi vedrete alcuni aggiornamenti piuttosto importanti. Tra questi c'è una nuova struttura competitiva (ne parleremo meglio domani) sulla quale puntiamo molto. Ci saranno anche delle ricompense esclusive per chi parteciperà alla nostra stagione beta! Quelli a cui piace il Cammino dei campioni troveranno nuovi oggetti, campioni e bilanciamenti alle reliquie. La vostra creatività e abilità nel creare mazzi verranno messe alla prova nel nostro nuovo formato Standard (il formato che conoscete e amate, che ammette tutte le carte, sarà ancora disponibile come formato "Eternal"). E pensiamo che i nuovi campioni esclusivi di LoR in arrivo quest'anno vi faranno perdere la testa.

In fase di sviluppo:

Più avanti avremo altri aggiornamenti e patch in arrivo trimestralmente (maggiori dettagli qui sotto). Vuol dire che ogni mese ci sarà un'espansione, una patch di bilanciamento del gioco live o un set varietà! I nostri giocatori più esuberanti avranno modo di vantarsi con gli amici dei loro risultati e di ottenere contenuti antichi che potrebbero aver perso. Cercate una sfida degna di un campione? Le nuove avventure mensili nel Cammino dei campioni vi offriranno nuove opportunità e un'esperienza unica con una posta in gioco ancora più alta per gli amanti del PvE.Infine, alcuni dei nostri obiettivi più ambiziosi. Non possiamo garantirvi di riuscire a fare tutto questo, ma si tratta di funzionalità che in base ai vostri feedback crediamo potrebbero davvero migliorare il gioco. Stiamo valutando tutte queste possibilità (e non solo) per capire cosa potremmo riuscire a implementare quest'anno. Avete altre idee su cosa vorreste veder nel gioco? Ditecelo nel subreddit dedicato a Legends of Runeterra!Nuovo ciclo di usciteSiamo lieti di annunciare che nel 2023 i giocatori potranno aspettarsi qualcosa di nuovo ogni mese. Questi cicli trimestrali offriranno una varietà di contenuti e aggiornamenti, per dare ai giocatori non solo nuove carte da scoprire ma anche un bilanciamento di gioco in abbondanza.

Maggiori opportunità per il gioco competitivo

PvP divertente e significativo a tutti i livelli di gioco

Ulteriore varietà basata su nuovi formati

Ricompense prestigiose

Per il competitivo abbiamo molti cambiamenti in serbo per voi, quindi aspettatevi informazioni importanti su ciò che vedrete nel prossimo futuro.Esaminando i nostri sistemi competitivi e ciò che significa veramente tornare a concentrarsi sul PvP, abbiamo chiesto a tutti voi della community cos'avreste voluto vedere di nuovo. I vostri feedback, arrivati tramite Reddit, Twitter, chiamate su Discord e messaggi privati, ci hanno indirizzati verso questi quattro obiettivi per il 2023:

Tenendo a mente tutto questo, abbiamo pensato a delle modifiche generali che si tradurranno nell'inizio di una nuova stagione beta. Essendo una beta, non conterrà tutti i cambiamenti che abbiamo preparato, ma servirà più da anteprima di ciò che sta per arrivare! I vostri feedback saranno fondamentali per aiutarci a dare forma al nuovo sistema competitivo una volta usciti dalla stagione beta, quindi fate un salto su Reddit e scrivete pareri e pensieri nell'apposito thread! E ora parliamo di cosa resta, cosa ci lascia e cosa sta per arrivare!





Le Ordalie sono da tempo un modo perfetto per ottenere Gloria Suprema e fare pratica nello stesso formato dei tornei stagionali. Abbiamo fatto qualche esperimento con le Ordalie del Cronodisco per vedere le reazioni dei giocatori, e abbiamo ottenuto dati molto preziosi. Sfruttando quanto appreso, abbiamo creato le Risse giornaliere e gli Open di Runeterra.

La struttura delle Ordalie è cambiata con l'introduzione delle Risse giornaliere. Nella stagione beta giocherete fino a ottenere un totale di 6 vittorie o 3 sconfitte. La Rissa giornaliera sarà un torneo notturno che aprirà nel tardo pomeriggio (dalle 16:00 alle 02:00, ora del server). Potete partecipare solo una volta al giorno, quindi preparatevi a dovere!Il formato di queste Risse cambierà ogni settimana, fornendo un'opportunità competitiva a giocatori di ogni stile. Ecco un'anteprima della prima rotazione di Risse giornaliere, che dovrebbe partire a febbraio.Tutti i dettagli sulle novità 2023 del competitivo sono disponibili QUI

