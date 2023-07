NACON:? IL KIT DA VIAGGIO DI UN VERO GAMER

CON NACON IL DIVERTIMENTO NON VA MAI IN VACANZA:









Il divertimento non va mai in vacanza con NACON. Qualunque sia la destinazione, spiagge dorate o fresche montagne, un vero gamer non può rinunciare ad alcuni indispensabili accessori per continuare a vivere in piena libertà e totale comfort le sue avventure. Cosa mettere quindi in valigia per avere sempre prestazioni elevate e trasportare tutto in totale sicurezza? Fare le scelte giuste darà un tocco di leggerezza e allegria in più alle tue giornate.





Dare al viaggio il ritmo giusto è il punto di partenza per renderlo indimenticabile. Un audio di alta qualità associato al massimo comfort sono senza dubbio gli elementi fondamentali per ascoltare sempre e ovunque la colonna sonora del momento e per vivere esperienze di gioco completamente immersive.







A tal fine le CUFFIE modello RIG “Pro series” di NACON sono dei perfetti compagni di viaggio. Le versioni Pro dei modelli 300 PRO HS per Playstation e 300 PRO HX per Xbox, vantano un design progettato per un'esperienza completamente immersiva grazie ad una tecnologia all'avanguardia e ad una struttura leggera. Come non averli sulle orecchie, i padiglioni auricolari di grandi dimensioni ma leggerissimi non creano pressioni sulla testa e assicurano un suono pulito grazie ai driver da 40 mm. Anche l'archetto è ultraleggero e flessibile, virtualmente indistruttibile; mentre il microfono, di dimensioni più contenute, può essere ripiegato per agevolare l'immagazzinamento e il trasporto. Un accessorio che in valigia non può mancare, affidabili anche nelle sessioni di gioco più lunghe. Quali? Rigorosamente bianche, il colore per eccellenza dell’estate.





Per coloro che non amano le cuffie perché le trovano pesanti e ingombranti, ancor più d’estate, gli AURICOLARI RIG 200 HS di NACON sono il giusto compromesso per non perdere qualità e comfort. Leggeri, comodi e dalle altissime prestazioni, grazie agli acuti cristallini e ai bassi profondi dei driver da 9 mm, sono perfetti giocare o ascoltare musica quando vuoi e dove vuoi grazie ad un cavo di oltre un metro di lunghezza e ai gommini che si modellano alla morfologia dell'orecchio dotati di un sostegno in silicone, che garantisce massima stabilità anche in movimento.





Gli auricolari RIG200 HS hanno la licenza ufficiale PlayStation e sono compatibili sia con i sistemi di generazione precedente che con quelli più recenti, inoltre il jack da 3,5 mm, assicura la compatibilità anche con Xbox, Nintendo Switch, PC, computer portatili e dispositivi mobili. E’ tutto estremamente semplice e “a portata di polso”: grazie al braccetto amovibile puoi collegare il microfono per chattare quando giochi in modalità multigiocatore o toglierlo in solitaria, regolare il volume in qualsiasi momento grazie ai controlli in linea.





Unire la praticità di uno smartphone all’esperienza immersiva di una console è il sogno di ogni gamer in vacanza. Con i controller MG-X Pro di NACON per Android e iPhone tutto questo è possibile: bastano pochi semplici gesti e lo smartphone si trasforma in console per giocare sempre e in qualunque latitudine. Il vano regolabile si fissa saldamente a qualsiasi dispositivo con schermo fino a 6,7 pollici (152,4 mm) e la connessione Bluetooth permette di associare facilmente lo smartphone al controller. I controller MG-X PRO sono pensati per offrire un'esperienza di gioco ottimizzata per tutti i possessori del Game Pass Ultimate di Xbox. Dotato di tutte le funzionalità di un controller di gioco ufficiale, l’MG-X Pro offre un’esperienza di gioco super su smartphone per circa 20 ore, senza necessità di ricaricare e con il massimo comfort grazie a impugnature ergonomiche adatte a qualunque tipo di mano. La batteria può essere ricaricata con un cavo USB-C. La scelta giusta per avventure senza limiti.





Resistenti, impermeabili, ricche di scompartimenti e colorate, anzi coloratissime. Le CUSTODIE DA TRASPORTO NACON per Nintendo Switch o Nintendo Switch Lite sono i compagni affidabili a cui consegnare la console durante il viaggio. Molto più di normali case travel, sono dotate di tasche e vani appositamente pensati per avere cura di ogni dettaglio e organizzare con precisione ogni avventura. Inoltre, il supporto regolabile trasforma in pochi secondi la console in un vero e proprio schermo. La custodia rigida la protegge contro urti e graffi, mentre sotto il Nintendo Switch è presente un compartimento per le schede dove tutto si incastra alla perfezione!







Nacon propone custodie compatibili con Nintendo Switch, Nintendo Switch - Modello OLED (con o senza Joy-Con collegato) e Nintendo Switch Lite (con o senza cover in silicone) in una vasta gamma di colori e fantasie. Ce n’è davvero per tutti i gusti da quelle monocolore a quelle ispirate alle avventure più amate, come le custodie rigide a tema Zelda Years of the Kingdom con licenza ufficiale o la custodia rigida Deluxe ufficiale Super Mario. Dai il tocco che preferisci per vivere giorno dopo giorno le avventure in piena sicurezza e totale divertimento.

