World of Warcraft: la Stagione 4 di Dragonflight è disponibile ora

I Campioni e le Campionesse di Azeroth hanno conquistato le numerose sfide delle Isole dei Draghi e di ciò che si cela sotto di esse. La Stagione 4, disponibile ora, invita i giocatori a rivisitare le molte spedizioni e incursioni di Dragonflight per provare un nuovo approccio agli scontri con i boss per ottenere ricompense epiche. In questa stagione remixata, i giocatori troveranno:

Incursioni Risvegliate

Tutte e tre le incursioni di Dragonflight, Segrete delle Incarnazioni, Aberrus, il Crogiolo d'Ombra e Amirdrassil, Speranza del Sogno, saranno aggiornate con nuove ricompense e modificatori da applicare per proporre varie sfide da superare.

Stagione 4 delle Mitiche+

Tutte e otto le spedizioni di Dragonflight saranno introdotte nella rotazione della Stagione 4.

La Stagione 4 introduce anche una difficoltà rinnovata e un sistema di progressione delle ricompense per le Mitiche+.

Stagione 4 del PvP

I giocatori potranno ottenere equipaggiamento e ricompense aggiornati, tra cui nuovi titoli stagionali, inclusi Gladiatore Draconico e Leggenda Draconica.

Di seguito alcuni link a materiali utili: