NACON - PRINCESS PEACH SWITCH CASE DISPONIBILE DA FINE MARZO

NACON OMAGGIA PRINCESS PEACH CON UNA BELLISSIMA E PRATICA SWITCH CASE DISPONIBILE DA FINE MARZO.E’ tempo di rinascita per le principesse. Non c’è più bisogno di un cavaliere per uscire dalle difficoltà, sono loro oggi a sconfiggere il drago e a salvare l’intero reame. Da figure passive e fragili, relegate a oggetto del desiderio, le principesse assumono un ruolo sempre più centrale nella storia.L’archetipo passivo del passato non esiste più ed è stato sostituito da un archetipo nuovo e dinamico che le trasforma in vere protagoniste. Non più creature deboli e delicate da proteggere, ma forti e autonome guerriere pronte a difendere amici e valori. Un cambiamento che riflette non solo una trasformazione nel modo in cui vengono percepite le donne nella società, ma anche nei valori e nelle aspettative culturali.

Princess Peach è un emblema di questo radicale cambiamento. Bellissima principessa dagli occhi azzurri e dai capelli dorati, Princess Peach è la guerriera e l’eroina dei nostri tempi che sconfigge Uva Spina. A fianco di Super Mario da 40 anni, Princess Peach è, oggi, un personaggio fondamentale nell’universo di Super Mario, e rappresenta una principessa iconica nella storia dei videogiochi e, in generale, nell’immaginario collettivo. Proprio per questo, a distanza di tanti anni, Nintendo ha voluto dedicare un videogioco interamente all’eroina Peach. La custodia da viaggio Deluxe dedicata a Princess Peach è l’ultima novità della NACON. Dettagli studiati con cura e una meravigliosa esplosione di colori rendendo la custodia una bellissima compagna di viaggio per tutti i fans dell'intraprendente principessa. Grazie alla custodia rigida contiene e protegge alla perfezione Nintendo Switch™, Nintendo Switch™ Lite o Nintendo Switch™ Oled Model Systems, e una comoda maniglia rende agevole il trasporto. Il supporto di visualizzazione regolabile offre un’esperienza di gioco ideale in ogni situazione.

L’inserto sul fondo della custodia consente un alloggio saldo della console Oled Nintendo Switch o Nintendo Switch con o senza le impugnature Joy-Con Action con licenza o Nintendo Switch Lite con o senza cover in silicone. Contiene, inoltre, un comodo spazio di archiviazione per 5 giochi, una custodia per scheda Micro SD, due schede Micro SD. Si adatta a qualsiasi sezione della libreria dei giochi.