Battlefield 2042: Annuncio Evento Legione Arkangel

Con la Stagione 5: Nuova Alba avviata, il team di sviluppo di Battlefield 2042 ha svelato il nuovo evento stagionale del gioco: Legione Arkangel . L'evento durerà due settimane, a partire da martedì 11 luglio alle 14:00 CEST fino a martedì 25 luglio alle 14:00 CEST.

Una battaglia ad armi combinate mai vista prima, La Legione Arkangel vede due fazioni dedicate alle più avanzate tecnologie robotiche e di intelligenza artificiale della Terra impegnate in un pesante conflitto, in lotta per conquistare il controllo in una nuovissima modalità di gioco.

Puoi guardare il trailer ufficiale QUI.

Controllo è una nuova modalità di gioco 24v24 che si gioca in Rivendicazione, Orbitale e Valparaiso, in cui i giocatori dovranno reclamare satelliti in tutta la mappa, raccogliere dati telemetrici da caricare sul satellite Arkangel e guadagnare punti per richiedere bonus a metà partita per ribaltare le sorti della battaglia.

I giocatori possono aspettarsi ricompense di gioco uniche durante l'evento della Legione Arkangel, tra cui sfondi rari e skin epiche per armi, caschi e ciondoli. Il negozio offrirà anche nuovi bundle e oggetti a rotazione da tenere sotto controllo.

