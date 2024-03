Battlefield 2042 Stagione 7: Punto di svolta è disponibile

La Stagione 7: Punto di svolta di Battlefield™ 2042 è oggi disponibile su tutte le piattaforme, con due nuove mappe, un nuovo veicolo, nuove armi, nuovi gadget e miglioramenti al gameplay! Con la prova gratuita di Battlefield 2042 disponibile su tutte le piattaforme dal 21 al 24 marzo*, non c'è momento migliore per riscoprire il gioco o provarlo per la prima volta. Ecco un breve riepilogo dei contenuti aggiuntivi della Stagione 7: NUOVE MAPPE

Rifugio - La nuova mappa della Stagione 7, che porta lo scontro nel deserto di Atacama in Cile. L'ambientazione urbana di Rifugio offre un mix di combattimenti con fanteria e veicoli ed è ispirata ad alcune tra le mappe più popolari della lunga storia di Battlefield, tra cui Porto di Arica (Bad Company 2), Attacco a Karkand (Battlefield 2) e Amiens (Battlefield 1).



Stadio - Più avanti nella Stagione 7 arriverà un'esperienza esclusivamente per fanteria che offre intensi combattimenti ravvicinati in Sfondamento, Conquista, Corsa, Deathmatch a Team e Tutti contro tutti. Stadio, una delle aggiunte più richieste della community, in precedenza faceva parte della mappa Clessidra. L'abbiamo rivisitato e trasformato in una mappa a sé stante con un aspetto aggiornato.

NUOVE ARMI

AK 5C - Questo fucile d'assalto offre un ottimo compromesso tra potenza di fuoco e precisione, caratteristica che lo rende perfetto per i combattimenti ravvicinati.



SCZ-3 - Questo letale mitra è un'opzione devastante per i combattimenti ravvicinati, specialmente se dotato di un caricatore a tamburo per dare agli utenti ancora più autonomia tra una ricarica e l'altra.



Mitragliatrice leggera DFR Strife - Più avanti nella Stagione 7 arriverà quest'arma unica che offre il meglio di due mondi: dotata di un caricatore a nastro, la DFR Strife offre l'autonomia e la capacità di fuoco di supporto di una mitragliatrice leggera, mantenendo però la mobilità di un fucile d'assalto.

NUOVI GADGET

Predator SRAW - Torna un classico di Battlefield. Questo lanciatore di missili filoguidati è utile a disattivare ed eliminare mezzi terrestri e aerei.

NUOVO VEICOLO

XFAD-4 Draugr - Guardati le spalle nella Stagione 7 con questo bombardiere avanzato controllato a distanza, dotato di armi avanzate di precisione come bombe EMP e missili a guida radar. Non c'è mai stato un momento migliore per tornare in azione! I possessori del Pass Anno 1 di Battlefield 2042 (Stagioni 1-4) che non hanno giocato alle Stagioni 5 e 6 riceveranno tutta l'attrezzatura delle due Stagioni e un Plus XP accedendo alla Stagione 7! Per dare a tutti la possibilità di partecipare, Battlefield 2042 offrirà un altro periodo di accesso gratuito su tutte le piattaforme dal 21 al 24 marzo, permettendo di provare gratuitamente alcuni dei nuovi contenuti della Stagione 7 di Battlefield 2042.