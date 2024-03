Gli utenti devono fare tutto il possibile nella lotta per il potere supremo che sfocia in un conflitto disperato nel deserto di Atacama in Cile. Gioca gratis dal 21 al 24 marzo! Il trailer di gameplay della Stagione 7: Punto di svolta è disponibile qui. Il team di Battlefield ha presentato oggi Battlefield 2042 – Stagione 7: Punto di svolta. Disponibile dal 19 marzo, questa nuova e audace Stagione offre violenti combattimenti suburbani e una distruzione ambientale elevata in una lotta epica per tutte le fazioni. Con due nuove mappe, un nuovo veicolo, nuove armi, un nuovo gadget e miglioramenti al gameplay, la Stagione 7 è l'aggiornamento con il maggior numero di nuovi contenuti di Battlefield 2042 dall'uscita del gioco. Queste aggiunte saranno disponibili per tutti gli utenti come parte di 30 livelli gratuiti del Pass battaglia della Stagione 7. Elementi estetici aggiuntivi possono essere ottenuti tramite una versione premium del Pass battaglia.

Guarda qui il trailer di gameplay di Battlefield 2042 Stagione 7: Punto di svolta.

Rifugio, la nuova mappa della Stagione 7, porta gli utenti in Cile, nel deserto di Atacama. In questa battaglia senza regole per il controllo supremo, le forze russe si sono alleate con un nuovo nemico noto come Coalizione dei Mille Petali per conquistare una riserva d'acqua vitale nella nuova mappa. L'ambientazione urbana di Rifugio offre un mix di combattimenti con fanteria e veicoli ed è ispirata ad alcune tra le mappe più popolari della lunga storia di Battlefield, tra cui Porto di Arica (Bad Company 2), Attacco a Karkand (Battlefield 2) e Amiens (Battlefield 1).

La Stagione 7: Punto di svolta offre moltissimi nuovi oggetti da utilizzare nella lotta disperata per il potere. Il fucile d'assalto AK 5C offre un ottimo compromesso tra potenza di fuoco e precisione, caratteristica che lo rende perfetto per i combattimenti ravvicinati. Il mitra SCZ-3 è un'opzione devastante per i combattimenti ravvicinati, specialmente se dotato di un caricatore a tamburo per rendere meno frequente la ricarica. Ottieni il meglio di due tipi di arma con la mitragliatrice leggera DFR Strife, compatibile con i caricatori a nastro per offrire l'autonomia e la capacità di fuoco di supporto di una mitragliatrice leggera mantenendo però la mobilità di un fucile d'assalto. Un classico della storia di Battlefield torna nel repertorio dei gadget con il Predator SRAW, un missile filoguidato progettato per disattivare ed eliminare mezzi terrestri e aerei. Infine, prendi i comandi del nuovissimo XFAD-4 Draugr, un bombardiere all'avanguardia controllato a distanza con bombe EMP e missili a guida radar.

Oltre a tutti i nuovi contenuti, la Stagione 7 offre un nuovissimo Pass battaglia, con armi potenti e un utile gadget per dare un vantaggio in battaglia, oltre a elementi estetici premium per intimidire i nemici come mai prima d'ora. Dopo aver effettuato l'accesso durante la Stagione 7, i possessori del Pass Anno 1 che non hanno giocato alle due Stagioni precedenti sbloccheranno immediatamente tutta l'attrezzatura delle Stagioni 5 e 6, tra cui il VHX D3 (fucile d'assalto), il G428 (fucile DMR), la BFP.50 (pistola), lo YUV-2 Pondhawk (veicolo), sacche di salute e munizioni, varianti delle granate e altro ancora.

Più avanti nella Stagione 7 arriverà la mappa Stadio, un'esperienza esclusivamente per fanteria che offre intensi combattimenti ravvicinati in Sfondamento, Conquista, Corsa, Deathmatch a Team e Tutti contro tutti. Stadio, una delle aggiunte più richieste della community, in precedenza faceva parte della mappa Clessidra. L'abbiamo rivisitato e trasformato in una mappa a sé stante con un aspetto aggiornato.

Per dare a tutti la possibilità di partecipare, l'accesso gratuito di Battlefield 2042 tornerà su tutte le piattaforme dal 21 al 24 marzo. Chi giocherà gratuitamente a Battlefield 2042 durante questo periodo avrà accesso a tutti i contenuti guadagnabili, tra cui armi, mappe e miglioramenti all'esperienza di gioco della Stagione 7. Dopo la fase di accesso gratuito, il gioco sarà disponibile a prezzo scontato, e tutti i progressi compiuti verranno trasferiti al gioco completo.

Punto di svolta è un lavoro fatto con passione dal team di Battlefield, con oltre due anni di novità in fatto di armi, mappe e gadget, nonché correzioni, a dimostrazione dell'impegno verso l'appassionata community di Battlefield. Diverse novità sono disponibili nella Stagione 7, come miglioramenti al rinculo delle armi e alla schermata di schieramento.